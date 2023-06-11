"Автоваз" проверит трех дилеров после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada

Речь идет о дилерских центрах "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком" в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Автоваз" начал проверку трех дилерских центров в Москве после публикаций о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta нового поколения. Об этом говорится в сообщении компании.

В конце апреля глава компании Максим Соколов заявил о планах "Автоваза" установить начиная с мая этого года максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada в дилерской сети бренда. Он подчеркнул, что компания в случае превышения потолка цен будет вводить санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов.

"В частности, после публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве - "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10 июня компаниям, которым принадлежат эти дилерские центры, приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta.

В случае подтверждения систематических нарушений к этим партнерами будут применены штрафные санкции: сокращение квот на поставку автомобилей или разрыв дилерского соглашения, подчеркнули в "Автовазе".