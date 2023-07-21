21 июля, 07:26

Министр обороны Италии признал, что 95% украинского зерна не попадает в Африку

Гуидо Крозетто отметил, что дестабилизация этого региона представляет проблему, которая отражается на Европе

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что 95% украинского зерна поставляется не в страны Африки. Как он сказал в опубликованном в пятницу интервью газете La Stampa, его отсутствие в условиях прекращения зерновой сделки приведет к росту цен.

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"95% украинского зерна поставляется вне Африканского континента, но если африканские страны не получат этого зерна, они будут стараться восполнить его, и цены неизбежно вырастут. В итоге в Африке будет сложнее его покупать. Дестабилизация этого региона представляет проблему, которая отражается на Европе", - сказал министр. 

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