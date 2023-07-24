Эксперт считает, что обновленные магазины Decathlon могут открыться в России осенью

По мнению вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, ассортимент частично не изменится, бренд останется в своем ценовом сегменте

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Обновленные магазины Decathlon могут начать открываться в России после реконцепции до октября 2023 года, ассортимент частично не изменится, бренд останется в своем ценовом сегменте. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже французской сети спортивных товаров Decathlon в РФ, состоящей из 36 объектов (35 магазинов и склад), владельцу франшизы Mango - российской компании ООО "АРМ".

"Думаю, что сделку закроют в конце лета. Но подготовка к переоткрытию уже идет. До октября начнут открывать по очереди. Для яркого старта нужно знаковое открытие, думаю это будет один из крупных ТЦ Москвы", - сказал собеседник агентства. По словам Люлина, какой торговый центр станет первым, будет понятно ближе к сентябрю, когда придет товар, будут набраны сотрудники и расконсервированы инженерные системы.

Рынок ждет ребрендинга сети, рассказала ТАСС партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова. "Но насколько мы понимаем, для Decathlon было важно сохранить персонал, концепция магазинов тоже останется спортивной", - добавила она.

Первое время в магазинах могут продаваться товарные запасы Decathlon, их должно хватить на полгода если не больше, полагает старший директор CORE.XP. Марина Малахатько. Затем, по ее словам, универмаг постепенно будет разбавляться товарами других производителей и станет мультибрендовым.

Глубокой реконцепции не будет - в этом нет смысла, полагает Люлин. "У Decathlon есть сила бренда и лояльные покупатели, а значит будут максимально приближаться в реконцепции к нему, по цветам, по названию. Ассортимент частично останется прежним, частично будут новые марки. Но в целом обновленный Decathlon останется в своем ценовом сегменте", - сказал он.

Стоимость активов

В оценке портфеля необходимо учитывать его диверсифицированность, а также требования регулирующих органов к таким сделкам, высказали ТАСС мнение опрошенные эксперты. Исходя из того, что вошло в сделку, ее размер может составить от 5 до 8 млрд рублей, предполагает Малахатько.

"Если предположить рыночную возможную цену бизнеса, мы полагаем, она может находиться в коридоре 9-12 млрд рублей", - считает Антонова.

О компании

Decathlon - французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле товарами более чем для 70 видов спорта. Decathlon входит в группу Mulliez Family Association, которая также владеет сетями Auchan и Leroy Merlin.

Первый магазин Decathlon в России открылся в 2006 году в Москве. Сеть магазинов спорттоваров Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года, летом того же года закрылись магазины сети в РФ.