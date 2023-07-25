Американский инвестор назвал новые антироссийские санкции США слабыми и контрпродуктивными

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак отметил, что банковская система России уже не зависит от международного рынка финансирования

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Новый пакет антироссийских санкций, введенный США на прошлой неделе, является одним из самых слабых по реальному эффекту. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Новый раунд американских санкций представляется одним из самых слабых и контрпродуктивных с точки зрения перспектив достижения заявленных авторами целей и их реального эффекта", - сказал он.

Инвестор указал, что новые рестрикции повлекут за собой осложнения в повседневной работе подсанкционных российских компаний, однако банковская система РФ "в данный момент уже полностью адаптирована и совершенно не зависит от международного рынка финансирования". "В условиях положительного баланса текущих торговых операций российские банки, а также Россия как суверенный кредитор в целом являются кредиторами как своего внутреннего производства, так и экспорта в страны Ближнего Востока и Азии, все больше переключаясь на работу с валютами дружественных государств, в том числе беря на себя новые риски зарубежных покупателей и производителей, в основном азиатского происхождения", - отметил Шостак.

По мнению инвестора, рестрикции в отношении дочерних предприятий Росатома имеют "весьма опосредованное" влияние на их внутрироссийскую деятельность, которое выражается в ограничении доступа к сложным технологиям. Однако подпавшим под санкции компаниям также "придется исключить доллары и евро из расчетов за услуги по строительству и оказанию сервиса за рубежом, перейдя на национальные валюты стран-заказчиков и наладив каналы конвертации этих валют в рубли", считает он.

"Дальнейшее усиление санкционной политики [США против РФ] видится в ужесточении режима вторичных санкций, направленных против стран - близких соседей России", - полагает инвестор.

Министерство финансов США, а также власти Канады и Евросоюз 20 июля ввели новые санкции против десятков российских физических, юридических, должностных лиц: министров и заместителей министров, деятелей культуры, организаций металлургического, горнодобывающего и энергетического секторов, НИИ, предприятий ОПК, банков, телеком-компаний. Всего Вашингтон добавил в санкционные списки почти 120 человек и организаций.