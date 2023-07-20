Артисты, министры и московские чиновники. Кого коснулись новые санкции США, Канады и ЕС

Министерство финансов США, а также власти Канады и Евросоюз ввели новые санкции против десятков российских физических, юридических, должностных лиц: министров и заместителей министров, деятелей культуры, организаций металлургического, горнодобывающего и энергетического секторов, НИИ, предприятий ОПК, банков, телеком-компаний.

Под ограничения, в частности, подпали платежная система "Мир", операторы "Мегафон", МТС, "Теле2" и "Билайн", ГУВД Москвы и его начальник Олег Баранов, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, режиссер Никита Михалков, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

Всего США расширили санкционный список почти на 120 человек и организаций, Канада - на 39 физических лиц. ЕС включил в черный список 12 российских граждан и 5 юрлиц за "серьезные нарушения прав человека".

ТАСС собрал основную информацию о новых антироссийских санкциях.

Органы власти и должностные лица

Власти США ввели санкции в отношении некоторых российских должностных лиц, включая заместителей министров: первого замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова, заместителя министра экономического развития Алексея Херсонцева, первого заместителя министра финансов РФ Леонида Горнина, замминистра энергетики Павла Сниккарса, первого замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина, первого замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова.

Также американские рестрикции коснулись бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, врио губернатора Смоленской области Василия Анохина, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева.

Канада ввела санкции против Министерства культуры РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, а также их руководителей Ольги Любимовой и Валерия Фалькова.

Кроме того, Евросоюз включил пятерых иранских чиновников, военных и бизнесменов в санкционный список против России.

Москва и регионы

Евросоюз сосредоточился на санкциях против московских и владимирских органов власти, учреждений и должностных лиц. Например, в список вошли заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, начальник Главного управления внутренних дел Москвы Олег Баранов и само ГУВД, три технологические компании - АО "Электронная Москва", NTechLab и ООО "Технологии видеоанализа" (Tevian). Эти фирмы занимаются технологиями электронного распознавания лиц.

Также под рестрикциями начальник исправительной колонии №6 (ИК-6) "Мелехово" Дмитрий Ножкин и другие руководители учреждения, где отбывает срок Алексей Навальный.

В канадском списке - начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких.

Деятели культуры

В новый список санкций Канады вошли генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков и учрежденное им ООО "Бесогон", певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов), певицы Юлия Чичерина и Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова), продюсер Иосиф Пригожин, певица Ольга Кормухина, актриса Мария Шукшина, актер Дмитрий Харатьян.

Рестрикции распространились также на генерального директора Русского музея Аллу Манилову.

ОПК и другие предприятия

США ввели санкции против гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина, АО "Курганприбор", Климовского патронного завода, Центра лазерных систем и комплексов "Астрофизика", гендиректора алмазодобывающей компании "Алроса" Павла Маринычева.

Американские санкции также коснулись машиностроительного завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге, завода им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, НПО "Курганприборзавод", Тульского патронного завода, Казанского порохового завода, конструкторского бюро "Арсенал" им. М. В. Фрунзе, Тамбовского порохового завода, Климовского специализированного патронного завода.

В канадский список вошли несколько заместителей генерального директора госкорпорации "Росатом".

Канада ввела ограничения против операторов связи "Мегафон", МТС, "Теле2" и "Билайн".

Финансовый сектор

Американские власти ввели санкции против пяти российских банков: "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, банк "Солидарность" и банк "Юнистрим".

Канада тоже ввела санкции против банка "Тинькофф", а также - против платежной системы "Мир".

Ранее 20 июля стало известно, что бизнесмен Олег Тиньков исключен из британских санкционных списков. Об этом говорится в документе, распространенном в четверг Минфином Соединенного Королевства, на сайте МИД страны также появилась информация о снятии санкций с одного из фигурантов санкционного списка по России. Причины принятого британским правительством решения не называются.

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