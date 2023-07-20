Вашингтон расширил антироссийский санкционный список

Его опубликовало Министерство финансов США

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. США ввели новые антироссийские санкции. Новая волна нацелена прежде всего на ее оборонно-промышленный сектор России, науку, банки и добывающую отрасль. Об этом говорится в письменном заявлении Министерства финансов США, опубликованном в четверг. Вашингтон огласил их под предлогом ведения Россией специальной военной операции на Украине.

Как утверждает американское финансовое ведомство, оно вместе с Госдепартаментом США принимает нынешние меры, "чтобы осложнить России доступ к продукции, поддерживающей военные усилия, сократить доходы России от металлургической и горнодобывающей промышленности, подорвать будущий потенциал [Москвы] в сфере энергетики, сократить доступ России к международной финансовой системе, лишить Россию технологий, производимых странами Группы семи", которые требуются для российского "технологического, воздушно-космического и оборонного секторов".

Под рестрикции подпали:

Гражданин России и гражданин КНДР Рим Ён Хёк, якобы связанные с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В списках не уточняется, какие именно действия стали основанием для внесения в санкционный список. Ранее США утверждали, что КНДР якобы предоставляет ЧВК "Вагнер" боеприпасы.

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, замминистра энергетики Павел Сниккарс, первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Гендиректор алмазодобывающей компании "Алроса" Павел Маринычев, первый замдиректора ФСБ Сергей Королев, глава компании ВСС Анатолий Смолин.

АО "Курганприбор", Климовский патронный завод, Центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика".

14 судов Сахалинского морского пароходства, в том числе грузовые и пассажирские суда, контейнеровозы, ролкеры (суда для перевозки колесных грузов): Kunashir, Paramushir, Patria, Sakhalin 10, Sakhalin 9, Sakhalin 8, Sasco Aldan, Sasco Angara, Sasco Aniva, Sasco Avacha, Selenga, Shantar, Simushir, Zeya. Физическим и юридическим лицам США запрещено ведение любых дел с участием этих судов.

Гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

Глава "ТД Втормет" Максим Солдатов, генеральный директор компании CIC Татьяна Иванова и гендиректор ООО "Легион" Игорь Страмилов.

В черный список также попали банки "Тинькофф", "Солидарность", "Юнистрим", Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк.