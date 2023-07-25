Матвиенко заявила, что бюджет на 2024 год будет сбалансированным

По словам председателя Совета Федерации, "для этого есть все предпосылки"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бюджет России на 2024 год будет сбалансированным, для этого есть все предпосылки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"Я не вижу никаких серьезных угроз и тем более каких-то драматических событий, есть все основания утверждать, что будет подготовлен сбалансированный бюджет, направленный на развитие, бюджет социальный", - сказала спикер верхней палаты парламента. На ее взгляд, "для этого есть все предпосылки".

При этом Матвиенко признала, что составление сбалансированного бюджета - "задача неординарная в тех серьезных условиях противостояния с Западом и в силу того, что он творит".

"Тем не менее правительство уже предложило несколько инструментов, которые позволят сбалансировать бюджет", - отметила председатель Совета Федерации.

В качестве первого шага она назвала тщательный анализ и актуализацию расходной части бюджета. Матвиенко полагает, что сделать это можно, "отказавшись от малоэффективных и неэффективных мероприятий или финансирование которых может подождать, сосредоточиться на приоритетах".

Сокращение расходов бюджета

Матвиенко сообщила, что возможность для сокращения расходов бюджета есть, это не драматичная ситуация. "Было заявлено, что, возможно, расходную часть бюджета придется сократить на 10%. Это абсолютно не драматичная ситуация, а нормальная", - сказала спикер верхней палаты парламента.

При этом, по ее мнению, "нужно не линейно это провести - всем одинаково по 10%, а очень внимательно, точечно подойти". "Где-то, может быть, можно и на 15% сократить, где-то - на 5, а где-то вообще какие-то статьи должны быть абсолютно защищенными, которые нельзя будет сокращать", - уточнила Матвиенко. "Маневр здесь есть, и ресурсы [для] сокращения расходной части бюджета, безусловно, есть", - полагает председатель Совета Федерации.

По оценке Матвиенко, "надо будет пока отказываться от финансирования начала строительства финансово затратных больших капитальных проектов". Она считает, что следует "сосредоточиться на завершении уже одобренных, начатых [проектов], чтобы своевременно ввести в строй в том числе в первую очередь социальные объекты".