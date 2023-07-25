Путин сообщил о сокращении дефицита федерального бюджета

Глава государства также отметил существенный рост ненефтегазовых доходов России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета России за январь-июнь составил 2,6 трлн рублей, это 1,6% от ожидаемого ВВП за год. При этом ранее он прогнозировался на уровне 2% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Позитивная экономическая динамика - это залог устойчивости государственных финансов. Во втором квартале сократился дефицит федерального бюджета: он составил - если это не так, то [глава Минфина] Антон Германович [Силуанов] меня поправит, - 510 млрд рублей, а в целом за январь-июнь - 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год. Напомню, что изначально при составлении бюджета прогнозировался дефицит в 2% ВВП", - указал глава государства.

Он отдельно обратил внимание и на динамику ненефтегазовых доходов. "За полгода они прилично выросли - на 17,8%, причем по итогам второго квартала темп составил 43,5%", - привел статистику президент. "Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях все это указывает на укрепление реального сектора, расширение отечественного производственного бизнеса", - добавил он.

Путин также отметил, что одним из позитивных индикаторов деловой активности является банковское кредитование. По предварительным данным, продолжил он, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам - 16,7%. "Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании. Кроме того, увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства", - подытожил президент.