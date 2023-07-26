Судебные приставы смогут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях

Директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что Федеральная служба судебных приставов принимала активное участие в разработке закона о введении цифрового рубля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ будет иметь возможность накладывать взыскания на деньги граждан и юридических лиц в форме цифровых рублей, а граждане - погашать долги средствами с цифровых кошельков. Об этом сообщил журналистам директор ФССП Дмитрий Аристов после круглого стола об актуальных проблемах исполнительного производства в рамках второго саммита "Россия - Африка".

"Все алгоритмы с Центробанком мы отработали и, да, в эту третью форму национальной валюты, наряду с наличными и безналичными рублями, мы будем полностью погружены", - сказал Аристов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что ФССП принимала активное участие в разработке закона о введении цифрового рубля. "Мы неоднократно собирались с руководством Центрального банка Российской Федерации, они консультировались с нами о порядке, в первую очередь, розыска цифрового рубля и обращения на него взыскания - каким способом это будет происходить. Я думаю, особых проблем здесь не будет", - отметил Аристов.

24 июля президент России Владимир Путин подписал пакет законов о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы, при помощи которой можно будет совершать операции с новым денежным форматом. Как следует из документа, речь идет о дополнительной форме национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег - наличной и безналичной. Цифровой рубль будет использоваться в качестве средства для платежей и переводов. Возможность открытия вклада или получения кредита в цифровых рублях при этом не предусматривается.