Цифровой рубль все ближе к кошелькам: когда россияне смогут платить виртуальной валютой?

Цифровизация отечественной валюты выходит на новый этап своего развития. С 1 апреля ЦБ РФ запускает в тестовом режиме реальные расчеты цифровым рублем. Что такое цифровой рубль, зачем он нужен и как быстро может оказаться в кошельках граждан — рассказываем в наших карточках.
Что такое цифровой рубль?
1
Технически каждый такой рубль представляет собой уникальный цифровой код, который будет храниться в виде записей в электронных кошельках клиентов.
Сами эти кошельки, в свою очередь, будут храниться на платформе цифрового рубля — специальной инфраструктуре, которую создает ЦБ. Это одно из основных отличий цифровых от безналичных денег, которые находятся, как правило, на счетах в коммерческих банках.
Как будет проходить тестирование?
2
Напомним, первый этап проходил в 2021–2022 годах и заключался в создании прототипа платформы цифрового рубля и ее дальнейшем тестировании. Банки проясняли вопросы технического и операционного взаимодействия с регулятором, а сам ЦБ, кроме того, проверял эмиссионные процедуры, поскольку именно он будет единственным, кто может "печатать" цифровые рубли.
Схема нынешнего этапа тестирования, по словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, выглядит так: 13 банков-тестировщиков отобрали определенное количество клиентов — физических и юридических лиц (как именно происходил отбор — не раскрывается), которые смогут первыми завести цифровые кошельки и переводить деньги друг другу или расплачиваться в "торгово-сервисных предприятиях". Но не во всех. "Пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов", — подчеркивает Скоробогатова.
После завершения тестирования регулятор сможет определить, как именно предлагать виртуальный рубль всему населению.
А когда начать пользоваться цифровым рублем смогут все желающие?
3
Изначально, формулируя концепцию цифрового рубля, ЦБ предполагал, что его широкое применение начнется в 2030 году. Однако многочисленные санкции против России, в том числе и в области финансового сектора, заставили регулятора ускориться. Точных дат не называется, но, судя по тому, что уже в 2024 году предполагается запустить возможность обмена цифрового рубля на иностранную валюту, а также допустить к открытию кошельков нерезидентами, на подготовку к внедрению в массы отводится нынешний, 2023 год.
В свою очередь, продолжается и работа по изменению законодательства, чтобы цифровой рубль получил официальный статус как средство расчетов. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект, который создает основу для внедрения цифрового рубля. В проекте среди прочего устанавливается порядок открытия, ведения и закрытия цифрового кошелька и доступа к платформе цифрового рубля. Уточняются особенности перевода таких рублей, в частности момент наступления безотзывности, а также окончательности перевода и обстоятельства, при которых распоряжение о переводе не подлежит исполнению. Кроме того, определяется ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета информации об операциях с ними.
Рассмотрение проекта включено в весеннюю сессию Думы, правда, пока без конкретной даты.
И как можно будет получить эти цифровые рубли и электронные кошельки?
4
ЦБ не устает подчеркивать: цифровой рубль — не классическая криптовалюта, а так называемая цифровая валюта центробанков (ЦВЦБ, или CBDC). Главное их отличие от крипты в том, что у них, как и у традиционной валюты, есть центр эмиссии. То есть, как и привычные рубли, выпускать цифровые будет только российский ЦБ.
Изначально регулятор рассматривал несколько моделей внедрения цифрового рубля. В итоге остановился на двухуровневой розничной схеме. Первый уровень — это ЦБ, который запускает платформу цифрового рубля, проводит его эмиссию и открывает электронные кошельки для банков и финансовых посредников. Также он будет определять правила операций с цифровой валютой и проводить соответствующую политику.
Вот как в концепции описывается процесс эмиссии. Когда банку нужны цифровые рубли, он запрашивает у ЦБ их эмиссию. Тот списывает безналичные средства со счета кредитной организации и переводит их в цифровой формат на ее электронный кошелек.
На втором уровне банки выступают как посредники для физических и юридических лиц. Они будут открывать и вести для тех электронные кошельки, проводить операции и т.п. Во многом эта модель схожа с той, что реализует Китай с цифровым юанем. Из концепции ЦБ следует, что электронный кошелек будет не отдельным приложением, а интеграцией в уже известные мобильные приложения банков.
На этом уровне взаимодействие должно выглядеть так:
через приложение любого банка, чьими услугами пользуется, клиент регистрируется на платформе цифрового рубля и открывает электронный кошелек. При этом неважно, через какой именно банк человек подключился к системе. В дальнейшем заходить в электронный кошелек и пользоваться цифровыми рублями он также сможет через приложение любого удобного ему банка;
дальше он направляет кредитной организации заявку на пополнение этого кошелька;
та списывает часть его безналичных средств, а затем со своего электронного кошелька переводит цифровые рубли на кошелек клиента.
На практике весь этот процесс должен занимать совсем мало времени.
Можно будет переводить какие угодно суммы?
5
Вероятно, ЦБ введет некоторые ограничения. Рассматривалось несколько вариантов:
лимит на остаток в кошельке;
лимит на сумму одной операции;
лимит на количество операций.
Скорее всего, будет выбран первый вариант. Во всяком случае, Ольга Скоробогатова заявила, что планируется ввести лимиты на остатки по кошелькам, но окончательное решение будет принято после окончания пилотного проекта.
А проценты на цифровые рубли начислять будут?
6
Нет. ЦБ неоднократно подчеркивал, что цифровой рубль — это просто еще одна форма платежного средства, а не специальный банковский продукт. Учитывая, что все цифровые кошельки будут храниться на платформе Центрального банка и именно он будет нести ответственность за их сохранность, можно рассматривать такой рубль как более надежное средство хранения, нежели наличность под матрасом. Но в качестве источника дополнительного дохода инструмент рассматривать точно не стоит.
Как будет происходить оплата покупок?
7
Рассчитываться цифровыми рублями можно будет как онлайн, так и офлайн — при отсутствии интернета.
Оплата покупки при наличии интернета во многом выглядит так же, как сейчас оплата по QR-коду. Для этого клиенту через мобильное приложение банка нужно будет считать QR-код (или другой идентификатор) товара и подтвердить оплату со своего кошелька.
Внутренняя кухня операции будет выглядеть так: банк, получив от клиента запрос на списание, переведет нужную сумму с его кошелька на кошелек магазина, а после пришлет уведомление, что цифровые рубли списались. И чтобы операция прошла, юридической организации, конечно, тоже нужен будет свой электронный кошелек.
Как расплачиваться без интернета?
8
Для этого помимо онлайн-кошелька клиенту будет открыт второй кошелек — непосредственно на мобильном устройстве. Дальше пользователь должен будет заранее сохранить на этом втором кошельке нужное количество цифровых рублей. По сути, точно так же, как сейчас приходится запасаться наличкой, если вы отправляетесь туда, где не принимают банковские карты.
Очевидно, если на офлайн-кошельке цифровых денег нет, то и расплатиться без интернета не получится.
Кроме того, офлайн можно будет не только оплачивать товары и услуги, но и переводить цифровые деньги другим людям — на офлайн-кошелек на их устройстве. Предполагается, что для этого будет использоваться технология передачи данных малого радиуса — например, Bluetooth или NFC. А получатели средств уже потом смогут либо оставить как есть либо перевести деньги дальше на онлайн-кошелек.
Цифровые рубли можно будет обналичивать?
9
Точно можно будет сначала перевести цифровые рубли в безналичные, а потом снять деньги в банкомате.
Можно ли будет убрать из этой цепочки безнал? ЦБ декларирует, что "клиентам будет обеспечен сервис по осуществлению бесшовных платежей с переводом из цифровых рублей в безналичные и наличные, а также из наличных и безналичных рублей в цифровые". Из чего можно предположить, что "прослойки" безнала между цифровыми и наличными рублями возникать не должно.
Предположим, я переведу цифровые рубли на офлайн-кошелек, а после потеряю или сломаю смартфон. Что тогда? Мои цифровые рубли пропадут?
10
Для офлайн-кошельков рыночные игроки попросили регулятора предусмотреть возможность восстановления. И он прорабатывает такой механизм, хотя подробностей об этом пока не поступало. Не исключено, что в итоге будет принято решение, что подобные утраты возмещаться не будут — так же как в случае потери или порчи наличных, лежащих в бумажнике.
А те рубли, что лежат на онлайн-кошельке, не должны пострадать. Пользователь просто сможет подключиться к платформе на новом устройстве.
Мне кажется, что это все довольно сложно. Я смогу отказаться и не пользоваться цифровым рублем? Или он заменит привычные деньги?
11
Нет, цифровой рубль должен стать третьей формой денег, наравне с привычными наличными и безналичными рублями. И все формы будут равноценными: один цифровой рубль будет равен одному наличному и одному безналичному.
ЦБ не ставит задачу сделать цифровой рубль самой популярной формой денег. В первую очередь он должен стать удобным для россиян. А те уже сами выберут, что им подходит больше, как это, например, было с безналичными расчетами.
Кто еще работает над цифровизацией национальной валюты?
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Как сказала Ольга Скоробогатова, Банк России работает над созданием модели расчетов цифровыми валютами с дружественными странами. Например, на Ямайке в августе 2022 года стартовала валюта под названием jam-dex. Для популяризации проекта власти объявили, что первые 100 тыс. пользователей, которые заведут себе цифровые кошельки в специальном мобильном приложении, получат цифровой бонус в эквиваленте $2,5 тыс.
Продолжает активно внедрять цифровой юань Китай. Испытания e-CNY в 2022 году, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине, были признаны весьма успешными. На данный момент практически во всех провинциях Поднебесной используется цифровой вариант денег в пилотном формате. К августу 2022 года потребители провели больше 260 млн транзакций.
В августе 2022 года управляющий Центрального банка Ирана (CBI) Али Салехабади говорил о подготовке пилотного запуска крипториала. А в конце февраля представителями CIB было заявлено о планах "расширить масштаб пилотного проекта", но без спешки с ее внедрением.
Правда, результаты в странах, где валюта уже частично переведена в виртуал, сильно разнятся. Например, одной из первых, осенью 2020 года, официально запустила свою цифровую валюту bakong Камбоджа. По сообщениям иностранных СМИ, за год оборот расчетов в этой форме составил порядка $3 млрд, а в 2022 году примерно половина жителей страны пользовалась системой для покупок и переводов. А вот в Нигерии — другая ситуация. Страна в начале 2022 года выпустила eNaira, доступную всем нигерийским гражданам и юрлицам. Как отмечал местный Центральный банк, за восемь месяцев работы цифровые кошельки пополнили всего 18,5 тыс. человек.
Но зачем вообще нужен цифровой рубль, если есть наличные и безнал?
13
Сам Центробанк так объяснил, зачем вводит цифровой рубль:
он сделает платежи еще проще, быстрее и безопаснее;
станет стимулом для "инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики. А уменьшение зависимости пользователей от отдельных провайдеров повысит устойчивость финансовой системы страны";
проект нацелен на дальнейшее сокращение доли наличных денег в экономике.
Кроме того, в силу специфики цифрового рубля все операции с ним для ЦБ будут полностью прозрачны. Это, по мнению рыночных игроков, поможет при расчетах по госконтрактам — власти смогут легко отслеживать, что все деньги пошли на целевые расходы. Также это упростит восстановление прав владельца цифровых рублей в случае их утраты или хищения.
Плюс важным аспектом остается обеспечение кибербезопасности работы с цифровой валютой.
Евгений Мазин, Арина Раксина