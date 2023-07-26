Заявление Совета Украина - НАТО не содержит конкретных предложений по экспорту зерна

Согласно документу, государства НАТО будут наращивать поддержку Киеву и "повышать свою бдительность"

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Заявление, принятое по итогам заседания Совета Украина - НАТО, не включает конкретных предложений по поддержке аграрного экспорта страны, а содержит лишь обещание наращивать помощь Киеву и поддерживать усилия черноморских стран альянса - Турции, Румынии и Болгарии, а также ЕС в том, чтобы содействовать экспорту зерна с Украины по морю и суше. Документ распространила пресс-служба альянса по итогам заседания, проведенного на уровне послов. Страны альянса также проинформировали, что после разрыва сделки они наращивают разведывательные полеты своих самолетов и беспилотников в регионе.

"Страны НАТО и Украина твердо осудили решение России выйти из черноморской зерновой инициативы, - говорится в заявлении. - Государства НАТО будут наращивать поддержку Украины и повышать свою бдительность".

"Страны НАТО поддерживают усилия Турции и других государств - членов альянса, включая Болгарию и Румынию, по оживлению зерновой сделки, а также действия ЕС и ООН по обеспечению продолжения экспорта зерна с Украины по суше и морю", - отмечается в документе.

Наблюдение и разведка в Черноморском регионе

"Страны НАТО наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с участием морских патрульных самолетов и беспилотников, - говорится в документе. - С начала конфликта страны НАТО нарастили свое военное присутствие в регионе и готовы защищать каждый дюйм территории альянса". Страны НАТО также сделали акцент на том, что действия России в регионе Черного моря могут затрагивать интересы соседних с Украиной Румынии и Болгарии.

"Страны НАТО отметили, что новая российская зона повышенной военной опасности в Черном море затрагивает эксклюзивную экономическую зону Болгарии, что порождает новые риски ошибок в расчетах и эскалации, а также серьезно подрывает свободу навигации", - утверждается в тексте.

Участники встречи

Альянс отметил, что в этой встрече приняли участие дипломаты 31 страны НАТО, Швеции и Украины, в режиме видеоконференции на встрече выступили вице-премьер Украины Александр Кубраков и представители украинского военного командования. Эта встреча стала вторым заседанием Совета Украина - НАТО после создания этой структуры на саммите альянса в Вильнюсе 12 июля.

План Ставридиса по вывозу зерна с Украины

25 июля, за день до заседания, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис озвучил в статье для агентства Bloomberg один из потенциальных сценариев вывоза зерна с Украины по Черному морю без согласия России. По его мнению, конвои военных кораблей НАТО могут сопровождать суда с украинским зерном в Черном море после выхода РФ из зерновой сделки. Ставридис также полагает, что авиация НАТО могла бы патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение кораблей Черноморского флота ВМФ России. Он предложил разместить эскадрильи истребителей альянса на севере Турции, в Румынии и Болгарии, а также задействовать воздушные и подводные беспилотные аппараты.

Сам Ставридис упомянул в своей статье и первую возможную проблему для реализации этого сценария. Это может быть оппозиция Турции, которая как до конфликта на Украине, так и после его начала стремится не допускать присутствия сил нечерноморских стран НАТО в Черном море в нарушение конвенции Монтрё.

Есть и другие проблемы, которые в статье Ставридиса не раскрыты. Так, брюссельские эксперты отмечают, что массовое присутствие на морских маршрутах в Черном море вблизи зоны конфликта военных кораблей и самолетов НАТО в разы повышает риск инцидентов и эскалации конфликта до прямого столкновения России и альянса.