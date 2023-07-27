В Минэнерго заявили, что Россия полностью обеспечила финансами морскую перевозку нефти

Николай Шульгинов добавил, что Москва в настоящее время обсуждает создание новой страховой компании с дружественными странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. России удалось в полном объеме обеспечить финансами и страхованием морскую перевозку нефти. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов перед саммитом Россия-Африка.

"Сейчас финансовая и страховая составляющая, необходимая для морских перевозок, обеспечена в полной мере", - сказал он.

Шульгинов добавил, что Россия в настоящее время обсуждает создание новой страховой компании с дружественными странами, рассматриваются разные варианты. "Да, обсуждаем, рассматриваем разные варианты", - отметил он.

По словам министра, Россия выстраивает независимую систему экспорта для переориентации поставок: формирует транспортировку, логистику, финансовую инфраструктуру. "Активно работаем по этим темам с партнерами из дружественных стран. Для вывоза на Восток оптимизировали порт Козьмино и подходы к нему, увеличив пропуск по ВСТО на 7 млн тонн. Для поставок в западном направлении развиваем портовую и железнодорожную инфраструктуру", - сказал Шульгинов.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.

Полная версия интервью будет опубликована в 08:00 мск.