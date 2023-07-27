В Забайкалье 3,5 млрд рублей казначейских кредитов направят на дороги и сети ЖКХ

Деньги пойдут также на ремонт объектов образования, сообщил губернатор края Александр Осипов

ТАСС, 27 июля. Власти Забайкальского края направят полученные от государства казначейские кредиты в 3,5 млрд рублей на ремонт дорог, модернизацию сетей жилищно-коммунального хозяйства и ремонт объектов образования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор каря Александр Осипов.

"Забайкальский край получит около 3,5 млрд рублей на развитие Читы и Краснокаменска в рамках мастер-планов. Направленное для нашего региона финансирование будет использовано для строительства и реконструкции дорог в Чите, капитального ремонта бассейнов при школах и ремонта учебно-производственной базы техникумов в Краснокаменске, модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - сообщил Осипов.

Механизм казначейских кредитов запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что средства казначейских кредитов в размере 17,8 млрд рублей будут направлены на реализацию 58 инфраструктурных проектов в 8 регионах Дальневосточного федерального округа.