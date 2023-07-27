27 июля, 04:09
Саммит Россия – Африка

Fesco рассматривает возможность приобретения собственного авиапарка

Председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов напомнил, что авиадоставку грузов группа начала в прошлом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco рассматривает возможность приобретения собственного воздушного флота для выполнения грузовых авиаперевозок. Об этом рассказал в преддверии саммита Россия - Африка в интервью ТАСС председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов.

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"Рассматриваем возможность увеличения доли нашего присутствия на этом рынке, с учетом того, что значительное количество авиакомпаний выбыло с рынка. В том числе с партнерами обсуждалась возможность приобретения собственного авиапарка для закрытия этих направлений своим флотом. Пока что это в формате обсуждения", - сказал он.

Северилов напомнил, что авиадоставку грузов группа начала в 2022 году. Во внутреннем сообщении авиарейсы организованы из Москвы на Дальний Восток. В 2023 году Fesco запустила доставку грузов из Гонконга и Дубая в Москву.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума. 

Теги:
Саммит Россия – Африка
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