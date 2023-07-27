Глава транспортной группы Fesco: мы готовы выступить мостом между бизнесом России и Африки

Андрей Северилов — о работе группы в африканских странах

Транспортная группа Fesco обсуждает проекты со странами Магриба и расширяет партнерство с Египтом. О торговых перспективах развития взаимоотношений России и Африки, собственных планах по открытию новых морских линий, доставке цитрусовых и авокадо из Марокко и организации собственных авиарейсов в интервью ТАСС в преддверии саммита "Россия — Африка" рассказал председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов.

— Российский бизнес проявляет интерес к странам Африканского континента. Мы встречаемся в преддверии саммита "Россия — Африка". Какие ожидания у вас от форума?

— Ожидания значительные. Российский бизнес сейчас активно обращается к своим африканским коллегам, которые начинают видеть, что у них есть новый рынок, российский, практически безграничный. Мы видим потенциал для расширения сотрудничества между Россией и Африкой. В рамках предстоящего саммита организованы встречи практически со всеми делегациями. Также готовимся подписать ряд соглашений в социальной сфере и в области межстранового профильного образования. Мы, как крупнейшая транспортная компания, сможем выступить мостом между нашими экономиками, между бизнесами и обеспечить транспортировку тех товаров, работ и услуг, в отношении которых, надеюсь, договоры будут заключены, в том числе в ходе этого саммита.

— Вы еще и до саммита говорили, что Fesco ведет переговоры с африканскими странами. С какими странами идет обсуждение сотрудничества?

— Мы не просто обсуждаем новое сотрудничество, но уже присутствуем в Африке. Начиная с советских времен входящее в группу Дальневосточное морское пароходство осуществляет ряд программ на континенте. И в настоящее время наше спецсудно "Василий Головнин" работает в ЮАР, оказывает поддержку антарктическим экспедициям. Из Северной Африки мы везем грузы, но пока не собственными линиями, а выкупая слоты у иных морских линий. И наша задача на 2023 год заключается как раз в создании собственных линий.

В том числе рассматриваем возможность добавления судозаходов в порты других стран Северной Африки на уже действующих маршрутах, в том числе новой Deep Sea линии из Китая в Санкт-Петербург. В настоящее время находимся в тесном контакте с африканским деловым сообществом, изучаем грузовую базу, особенный фокус делаем на рефрижераторных грузах, знакомимся с портами.

В качестве базового ключевого партнера в регионе мы рассматриваем Египет. Он интересен не только как государство с динамично развивающейся экономикой на континенте, но и выгодным географическим положением, которое дает ему возможность выступить в качестве хаба для консолидации грузов для последующего транзита в страны Северной и Центральной Африки.

— Когда ожидаете начать перевозки в сообщении с Египтом? Какой будет номенклатура грузов?

— Мы наладили взаимодействие с коллегами из египетского правительства, обсуждаем возможность использования портовых мощностей Египта. В настоящее время уже формируется собственный офис, готовимся открыть прямое морское торговое сообщение из Египта до конца 2023 года. Маршрут свяжет египетский порт Дамиетта с портом Новороссийск. Прежде всего, конечно, ориентируемся на сельскохозяйственные (рефконтейнерные) грузы.

— Какой грузооборот с Египтом ожидаете в связи с запуском линии?

— Видим рынок порядка 30 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств — прим. ТАСС) в год на египетской линии. Это достаточно большой объем. Для сравнения: весь контейнерный рынок в импортно-экспортном эквиваленте между Индией и Россией составляет около 80 тыс. TEU. И это без учета новых возможностей, связанных с последующим транзитом грузов в смежные африканские страны.

— Ранее вы сообщали о заинтересованности группы в сезонном маршруте между Россией и Марокко. Когда начнутся перевозки в Марокко? И каких грузов?

— Мы в целом рассчитываем на дальнейший рост грузопотоков в регионе. В частности, на 2023 год также запланирован запуск сервиса через Марокко: существующий сервис из Китая в Санкт-Петербург по Deep Sea будет расширен судозаходом в порт Танжер.

В планах группы запустить в конце текущего года сезонный маршрут по доставке цитрусовых и авокадо из порта Агадир (Марокко) в порт Санкт-Петербурга. Это будут сезонные заходы в силу того, как мы предполагаем, что ключевым видом грузов будут являться цитрусовые и авокадо. В настоящее время идет переговорный процесс с партнерами в странах Магриба.

— Какие страны смогли предоставить гарантированную грузовую базу? На текущий момент только Египет и Марокко или есть другие страны Африки?

— На данный момент мы ведем переговоры с Тунисом. Рассчитываем провести ряд встреч с коллегами на полях саммита. В нашем деле главное — начать, а дальше уже будем смотреть, куда развиваться.

Также мы заинтересованы в Алжире, готовы совместно с алжирскими коллегами провести исследование потенциальной грузовой базы между странами и рассмотреть возможность включения судозаходов в порты Алжира на существующих линиях Fesco. Изучаем номенклатуру экспортной продукции российских производителей, в которых заинтересованы потребители в Алжире. Контейнерооборот России с Алжиром, по нашим оценкам, составляет сегодня порядка 3 тыс. TEU в год.

— Несмотря на большой интерес к портам, в прошлом году группа запустила сервис Fesco Air по доставке грузов. Рассматриваете ли возможность организовать такую доставку в Африку?

— В 2022 году мы запустили сервис Fesco Air для доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях. Прямые авиарейсы организованы из Москвы на Дальний Восток, а также в обратном направлении.

В этом году мы добавили дополнительные аэропорты. В частности, в рамках развития сервиса в апреле запустили авиамаршрут доставки из Гонконга в Москву. Месяц назад аналогичный сервис запустили на направлении Дубай — Москва.

Рассматриваем возможность увеличения доли нашего присутствия на этом рынке с учетом того, что значительное количество авиакомпаний выбыло с рынка. В том числе с партнерами обсуждалась возможность приобретения собственного авиапарка для закрытия этих направлений своим флотом. Пока что это в формате обсуждения.

— Прошлый год был во многом турбулентным для российской экономики. При этом Fesco демонстрирует активное развитие. Как изменения отразились на логистических компаниях и на группе в целом?

— Мы активно развиваемся и гордимся слаженной работой команды. Прежде всего нам удалось заменить в той или иной мере ушедшие с российского рынка зарубежные морские линии (мейджоры Maersk, MSС, CMA CGM). К слову, именно сейчас, когда весь мировой логистический рынок падает, только российский логистический бизнес является премиальным. Наши китайские друзья и партнеры это также отмечают, также являясь бенефициарами этих процессов. В итоге исход западных компаний привел к увеличению активов и активности российских логистических компаний.

— Ранее вы сообщали о планах по увеличению флота и обновлению парка контейнеров. На сколько прирастете по этим направлениям по итогам года?

— Мы продолжаем инвестировать максимальное количество свободных средств в основные активы, продолжаем наращивать выручку и чистую прибыль. Fesco в 2023 году планирует дорастить парк контейнеров до исторической для нас величины в 160 тыс. TEU и увеличить собственный флот.

При этом мы обновили парк, доля новых контейнеров уже приблизилась к 65–70%. Совместно с нашими партнерами закрываем на 100% любые потребности российского бизнеса. До конца года мы ожидаем не менее 35 судов в составе флота. Согласно данным [рейтинга] Alphaliner, группа сейчас занимает 35-ю строчку в рейтинге мировых морских компаний. Рассчитываем, что к концу года поднимемся как минимум на 30-ю позицию.

— Какие у вас прогнозы по контейнерному рынку по итогам 2023 года? На ​​​​​​​сколько ожидаете рост?

— Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу — прим. ТАСС) показывает увеличение отрыва от конкурентов. За полгода ВМТП обработал почти 430 тыс. TEU — это на 24% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Считаем, что к концу года порт выполнит показатели, которые мы заложили в программу развития до 2024 года, — более 850 тыс. TEU. В целом, мы наблюдаем активное восстановление контейнерных потоков. Наш прогноз по увеличению объемов перевозок по стране — это порядка 8–10% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.