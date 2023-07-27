27 июля, 05:01,
обновлено 27 июля, 05:10
Саммит Россия – Африка

РФ и Египет расширят участие нефтегазовых компаний из России в новых проектах

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что стороны также договорились об увеличении поставок энергоресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия и Египет договорились об увеличении поставок энергоресурсов и о расширении участия российских нефтегазовых компаний в новых проектах, сообщил перед саммитом Россия - Африка в интервью ТАСС министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

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"Я уже не раз встречался с министром нефти и минресурсов Египта Тареком Эль-Моллой. Мы договорились об увеличении поставок нефти в Египет и о расширении участия нефтегазовых компаний России в новых проектах по добыче углеводородов на территории этой страны", - сказал он.

Шульгинов отметил, что конкретные параметры министерство сможет озвучить после подписания компаниями контрактов. "Египет, который сам является экспортером нефти и газа, хочет сотрудничать с нами и в области поставок газа", - добавил министр.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка. 

Теги:
ЕгипетРоссияШульгинов, Николай ГригорьевичСаммит Россия – Африка
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