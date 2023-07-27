В Египте отметили положительный эффект строительства АЭС "Эд-Дабаа" на всех сферах жизни

Председатель совета директоров Управления атомных электростанций республики Амгед Эль-Вакиль заявил, что ожидается рост рабочих мест в девять раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Строительство Росатомом АЭС "Эд-Дабаа" положительно сказывается на всех сферах жизни Египта, страна ожидает роста рабочих мест в девять раз. Об этом заявил председатель совета директоров Управления атомных электростанций Арабской Республики Египет Амгед Эль-Вакиль, выступая на саммите Россия - Африка.

"В Египте строится первая АЭС. И мы уже сейчас видим улучшение во многих сферах нашей жизни. <...> Появилось много рабочих мест, и сейчас это положительно сказывается на местных сообществах. Мы ожидаем, что количество новых рабочих мест возрастет в девять раз. Появляются новые возможности, есть улучшения в различных смежных отраслях", - сказал Эль-Вакиль, выступая на сессии "Атомные технологии для развития Африки".

Одним из положительных моментов для всего народа Египта будет чистая вода, подчеркнул чиновник. По его словам, "в общем и целом проект положительно сказывается на всех сферах жизни Египта".

О проекте

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.