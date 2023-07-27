Фурсенко: Россия готова быть партнером Африки на пути к продовольственному суверенитету

Помощник президента РФ выразил уверенность в том, что континент даже в среднесрочной перспективе превратится из потребителя продовольствия в его производителя не только для себя, но и для других стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия готова стать партнером Африки в деле развития сельского хозяйства и продовольственного производства, с тем чтобы Африка вышла со временем в экспортеры продовольствия. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, выступая на сессии "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" в ходе второго саммита РФ - Африка в Санкт-Петербурге.

Фурсенко выразил уверенность в том, что Африка даже в среднесрочной перспективе превратится из потребителя продовольствия в его производителя не только для себя, но и для других стран. "И я могу точно сказать, что Россия во всех этих направлениях готова не просто подставить плечо, а быть партнером для того, чтобы эти важные критические направления развивались", - подчеркнул Фурсенко.

Для того, чтобы обеспечить рост производства продовольствия Фурсенко выделил несколько факторов. "Нам нужны новые сорта зерновых, которые могли бы обеспечивать урожаи даже в условиях меняющегося климата. Мы должны обеспечить удобрениями страны. В Африке огромное количество необработанных земель, на которых можно выращивать продукты. Но для этого требуются новые технологии, новые подходы - и для этого требуются квалифицированные люди", - рассказал он.

Помощник президента РФ также напомнил, что и Россия "совсем недавно была с точки зрения продовольствия зависимой страной", и это даже оказалось одной из причин распада СССР. Он подчеркнул, что, если страна стремится быть суверенной, она должна обеспечивать себя продуктами питания. "Но изменения в историческом плане произошли очень быстро, и сегодня Россия - один из крупнейших экспортеров продовольствия в мире", - отметил Фурсенко.