Росатом намерен запустить завод по добыче урана в Намибии в 2029 году

Завод создаст 600 рабочих мест в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Предприятие по добыче урана предполагается запустить в Намибии в 2029 году, инвестиции в него составят полмиллиарда долларов. Об этом говорится в презентации на стенде госкорпорации "Росатом" на саммите Россия - Африка.

"Предполагаемый запуск предприятия - 2029 год, объем инвестиций - до $500 млн, проектная годовая мощность - 3 тыс. тонн", - говорится в презентации.

Также уточняется, что будущий завод создаст 600 рабочих мест в регионе, а объем дополнительных налоговых отчислений в бюджет Намибии составит $3,5 млрд за все время разработки месторождения, проект позволит увеличить ВВП Намибии на 1-2% в годовом выражении.

"Дочерняя компания группы "Ураниум Уан" (входит в Росатом) ведет проект по поиску и разведке месторождений урана в Намибии. По результатам проведенных геологоразведочных работ открыто крупное урановое месторождение. Предполагается использовать метод скважинного подземного выщелачивания при отработке ресурсов месторождения. Работы по разведке планируется завершить в 2026 году, а начать добычу урана - в 2029 году (со сроком отработки более 25 лет; предполагаемая годовая производительность - 3 тыс. тонн урана в год)", - говорится в материалах Росатома.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.