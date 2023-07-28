28 июля, 08:04,
обновлено 28 июля, 08:38
Саммит Россия – Африка

Путин: Россия наращивает поставки сельхозпродукции в Африку, несмотря на санкции

По словам президента, в 2022 году в африканские страны направили 11,5 млн тонн зерна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Москва увеличивает поставки сельскохозяйственной продукции странам Африки, даже несмотря на введенные против ее экспорта ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия - Африка.

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"Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года - почти 10 млн тонн ", - указал он.

И это, продолжил Путин, "невзирая на введенные в отношении [российского] экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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