28 июля, 08:32
Саммит Россия – Африка

Путин считает, что нынешний объем торговли с Африкой - "далеко не предел"

Товарообороту между Россией и странами Африки есть куда расти, добавил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Товарообороту между Россией и странами Африки есть куда расти, нынешний его уровень - "далеко не предел", считает президент РФ Владимир Путин.

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"Несмотря на непростые условия на глобальных рынках, товарооборот с Африкой неуклонно растет. Ясно, что это далеко не предел - сегодняшний уровень. В абсолютных величинах он не является такой целью, которую мы должны были бы перед собой ставить. Он пока достаточно скромный", - сказал российский лидер на пленарной сессии саммита Россия - Африка.

Как отметил Путин, "увеличению российско-африканского товарооборота, его диверсификации будет способствовать более энергичный переход в расчетах на национальные валюты, налаживание новых транспортно-логистических цепочек". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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