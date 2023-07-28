Минпромторг может предложить трансфер технологии маркировки лекарств в страны Африки

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжаева отметила пользу этой технологии во время пандемии коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Минпромторг России видит возможность организации трансфера российской технологии маркировки лекарств в африканские страны. Об этом заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на сессии саммита Россия - Африка.

"Если говорить про трансфер технологий, то, конечно, мы готовы работать и на прием каких-то новых интересных проектов, но и готовы делиться с нашими коллегами. Интерес может представлять трансфер российской технологии маркировки лекарств. При наличии соответствующего запроса эта система могла бы быть масштабирована в тех государствах, которым небезразлично наличие на рынке лекальных лекарств и которые хотели бы управлять и понимать, что происходит в сфере лекарственного обеспечения их страны", - сказала она.

Приезжаева также отметила пользу этой технологии во время пандемии коронавируса. "Мы имели возможность управлять товарными остатками, имели возможность предупреждать дефицит, купировать риски появления этого дефицита", - сообщила замминистра.

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она уже охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво в кегах, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.