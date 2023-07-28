В ЦСР заявили об уходе из РФ почти всех иностранных вендоров в сфере кибербезопасности

Все, кроме Check Point, остановили продажи ПО в России, сообщили аналитики центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Почти все основные поставщики решений в сфере информационной безопасности частично покинули российский рынок, следует из обзора Центра стратегических разработок (ЦСР), который был представлен в рамках саммита Россия - Африка. Тем не менее один из главных вендоров - Check Point Software Technologies - официально не уходил с рынка, а многие другие остаются в сегменте средств защиты сетей.

В исследовании ЦСР представил свои данные по позиции 17 основных вендоров в отношении России, среди них IBM, Cisco, Check Point Software Technologies, Fortinet, Imperva, F5, CyberArk, Palo Alto Networks, Trend Micro, Micro Focus, ESET, Broadcom, Trellix, ForcePoint, Nessus, Qualys, Checkmarx.

Все, кроме Check Point, остановили продажи ПО в РФ, большинство - остановили поддержку, а половина - открыто заявили об уходе. "Однако, несмотря на стремительный уход, доля иностранных вендоров на рынке в 2022 году оставалась значительной, и они продолжают присутствовать во многих сегментах, особенно в самом большом сегменте средств защиты сетей, - сообщили аналитики.

Тем не менее доля зарубежных вендоров на рынке сокращается: она должна достичь своего минимума в 4-5% в 2026 году в связи с окончательным уходом традиционных для рынка поставщиков. Параллельный импорт не сможет существенно повлиять на долю иностранных игроков, следует из исследования.