Экспорт российского мороженого в Африку за четыре года вырос в полтора раза

В 2022 году он составил 0,6 тыс. тонн, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Экспорт российского мороженого в страны Африки за последние четыре года вырос в 1,5 раза и составил 0,6 тыс. тонн в 2022 году. Об этом сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов в ходе выступления на саммите Россия - Африка.

"В качестве успешного примера можно привести мороженое. Африканские потребители полюбили российской мороженое. Его экспорт в страны Африки за последние четыре года вырос в 1,5 раза - до 0,6 тыс. тонн в 2022 году", - сказал он.

Он отметил, что российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок. Тем не менее, есть значительный потенциал в развитии поставок в Африку сухого молока, молочной сыворотки, спредов. Глава "Агроэкспорта" напомнил, что Россия ежегодно производит более 24 млн тонн товарного молока, объем экспорта молочных продуктов превышает 820 тыс. тонн. Тем не менее, поставки в Африку пока носят ограниченный характер как с точки зрения географии, так и с точки зрения ассортимента.

Крупнейшим в Африке покупателем российской молочной продукции является Сенегал (71% от общего объема поставок). Россия видит потенциал в увеличении экспорта молочной продукции в Алжир, который является одним из крупнейших рынков сухой молочной продукции, а также в Анголу, Гану, Кению, Нигерию и Тунис, рассказал Краснов. По его словам, основные поставки российских кондитерских изделий осуществляются в государства Северной Африки: Ливию, Египет и Тунис. Также есть потенциал расширения сотрудничества с Ганой, Камеруном, Кенией, Нигерией, Тунисом и ЮАР.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.