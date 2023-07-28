Решетников заявил, что расчеты в валютах дружественных стран будут востребованы в Африке

По словам министра экономического развития, сами африканские партнеры выражают готовность к поиску взаимовыгодных решений для развития совместного товарооборота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля./ТАСС/. Расчеты в рублях и валютах дружественных стран, прежде всего, в юанях, будут востребованы в торгово-экономическом сотрудничестве с Африкой. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях саммита Россия - Африка.

"Высокая волатильность экономики большинства африканских стран сдерживает заключение сделок и ведение расчетов в их нацвалютах. Вместе с тем расчеты в рублях и валютах дружественных стран, прежде всего, в юанях, будут востребованы в торгово-экономическом сотрудничестве с Африкой", - сказал Решетников.

По его словам, сами африканские партнеры выражают готовность к поиску взаимовыгодных решений для развития совместного товарооборота.

"Мы провели переговоры с африканскими партнерами и выяснили следующее. Целый ряд государств подтвердил стремление к развитию торгово-экономических отношений с Россией в условиях западных санкций", - отметил Решетников.

Сейчас, добавил он, ведется работа над созданием независимой финансовой инфраструктуры с африканскими странами, которая бы включала использование российского рубля во взаиморасчетах.