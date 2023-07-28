Максим Решетников: будем продвигать идею финансирования африканских проектов в нацвалютах

Министр экономического развития РФ — о развитии торгово-экономических отношений со всеми странами Африканского континента

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ТАСС на полях саммита Россия — Африка рассказал о перспективах наращивания товарооборота с африканскими странами, расчетах в национальных и цифровых валютах, наиболее привлекательных направлениях сотрудничества, включая туризм, а также о создании общей валюты БРИКС. ​​​​​

— Президент РФ на встрече с главами делегаций африканских государств указал на важность всестороннего развития связей со странами Африки. Однако многие эксперты оценивают весьма скептически торгово-экономическое сотрудничество в связи с сильной зависимостью африканских стран от доллара и евро. Как Министерство экономического развития оценивает такие риски и какие взаимовыгодные решения на сегодняшний день прорабатываются?

— Мы учитываем риски. Решения по поддержке российских экспортеров увязываем с дополнительными гарантиями безопасности инвестиций со стороны африканских стран. На сегодня уже заключены шесть соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений (с Анголой, Египтом, Зимбабве, Ливией, Экваториальной Гвинеей и ЮАР). Еще два находятся в работе (Конго, Марокко). Это значит, что правительства этих стран гарантируют нашему бизнесу максимально предсказуемые условия работы. А условия работы станут такие же, как и для местных предпринимателей.

Со своей стороны поддерживаем наших экспортеров и инвесторов, крупных и небольших поставщиков.

Во-первых, помогаем российскому бизнесу выходить на рынки африканских стран и решать текущие задачи через межправительственные комиссии. На сегодня их 18 (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис, Эфиопия, ЮАР и др.).

Во-вторых, донастраиваем механизмы поддержки экспортеров. Упрощаем доступ к программам льготного кредитования и компенсации затрат на транспортировку. Наращиваем страховую поддержку поставок в Африку по линии ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций): а именно страхование экспортных кредитов для поставок в 28 стран Африки.

В-третьих, обеспечиваем возможность удобных взаимных расчетов между бизнесом. Для этого совместно с Центробанком прорабатываем подключение африканских банков к российской системе передачи финансовых сообщений, переход на расчеты в рублях. Партнеры выражают готовность к поиску взаимовыгодных решений.

В-четвертых, обсуждаем вопросы дополнительных источников финансирования для строительства в Африке портов, терминалов и складов для того, чтобы обеспечить стабильный экспорт нужной для наших граждан и рынка продукции. В том числе чтобы замещать те товары, которые раньше к нам приходили из недружественных стран.

Большую работу в этом направлении проводит Российский экспортный центр.

— По классификации Всемирного банка большая часть африканских государств отнесена к категории "стран с низким уровнем доходов". Банки неохотно дают кредиты российским компаниям, заинтересованным в выходе на африканский рынок. Такая тенденция с финансированием все еще актуальна?

— Действительно, у большинства африканских стран низкий уровень долговой устойчивости и низкие кредитные рейтинги.

Страновые риски и высокая волатильность экономик стран Африки — стоп-фактор не только для банков, но и бизнеса. Поэтому требуется поддержка государства, о которой я только что сказал.

Кроме того, будем продвигать идею финансирования африканских проектов в национальных валютах на площадках международных банковских структур с российским участием. Это Новый банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Речь о финансировании в валютах их крупнейших акционеров.

Целесообразно также проработать возможность формирования на базе этих двух банков специализированных фондов с участием в том числе стран ШОС и БРИКС.

— Статистика внешнеторгового оборота России со странами Африки по итогам 2022 года показывает незначительный, но рост. Развиваем инвестиционное сотрудничество. Порядка 70% инвестиций — разведка и добыча ресурсов, энергетика и атомные технологии. Какие еще направления сотрудничества привлекательны в Африке?

— Объем торговли России со странами Африки достиг в прошлом году $18 млрд. Это в 10 раз больше, чем 20 лет назад. И тренд на рост продолжается — в первом полугодии 2023 года товарооборот вырос на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как недавно отметил президент, "потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше". И до 2030 года мы можем увеличить товарооборот как минимум на 60%.

Ответ на второй ваш вопрос — что кроме добычи полезных ископаемых и энергетики?

Африканские рынки не избалованы европейскими и американскими товарами. Поэтому российским производителям будет гораздо проще заходить не с сырьем, которым и так богата Африка, а с продукцией высокой степени переработки. Это продукты питания, удобрения, сельхозтехника, грузовики, вертолеты, полупроводники, ветеринарные вакцины, пиломатериалы, стальные трубы и прокат.

Например, в Алжире перспективным является производство лекарственных препаратов. В Кот-д’Ивуаре, в Сенегале, Конго и в Гане работает "Яндекс.Такси", а в Намибии осуществляется модернизация туристического комплекса с гостиницей для любителей экстремального туризма.

Еще одно важное направление сотрудничества — туризм. С каждым годом уникальная природа и самобытная культура вызывают все больший интерес у россиян. За прошлый год наши граждане совершили почти миллион поездок на континент. Будем расширять географию прямых перелетов между Россией и странами Африки. Сейчас есть прямые регулярные авиаперелеты: Москва — Эфиопия, Москва — Алжир, что позволяет нашим быстрее добираться до конечного пункта.

Что касается более далеких перспектив. В ближайшие 10 лет страны Африканского континента ждет цифровая трансформация. Мы готовы делиться опытом с коллегами, предложить взаимовыгодные варианты сотрудничества, предоставить комплексные решения. Речь о внедрении цифровых технологий в образовании, здравоохранении, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, чтобы сделать эти отрасли более эффективными, экономичными и экологичными.

— У многих стран Африки до сих пор действуют также валютные ограничения. И важен вопрос, интересно ли российским покупателям принимать валюты стран Африки?

— Вместе с Центробанком мы ищем возможности для осуществления расчетов со странами Африки в валютах, альтернативных доллару и евро.

На Московской бирже год назад были запущены торги валютной парой южноафриканский рэнд — российский рубль. Но для того чтобы его применение стало масштабным, требуется раскачка, больший товарооборот.

Высокая волатильность экономики большинства африканских стран сдерживает заключение сделок и ведение расчетов в их нацвалютах. Вместе с тем расчеты в рублях и валютах дружественных стран, прежде всего в юанях, будут востребованы в торгово-экономическом сотрудничестве с Африкой.

Сами африканские партнеры выражают готовность к поиску взаимовыгодных решений для развития совместного товарооборота.

— Можете назвать страны Африканского континента, которые более других готовы к переходу на торговлю с Россией в национальных валютах?

— Мы провели переговоры с африканскими партнерами и выяснили следующее. Целый ряд государств подтвердили стремление к развитию торгово-экономических отношений с Россией в условиях западных санкций.

Сейчас работаем над созданием независимой финансовой инфраструктуры с африканскими странами, которая бы включала использование российского рубля во взаиморасчетах.

— Как вы оцениваете предложения по использованию цифровых валют в расчетах со странами Африки?

— Этот вопрос становится все более актуальным из-за желания многих стран отказаться от доллара во внешней торговле.

В чем преимущества механизма? Он нивелирует санкционные риски, обеспечивает безопасность транзакций и их прозрачность. Более того, при наличии достаточной инфраструктуры может значительно снизить временные и финансовые издержки для бизнеса.

С нашими партнерами по БРИКС и ШОС аккумулировали передовой опыт по созданию и использованию цифровых валют центральных банков. В России цифровой рубль уже тестируется в пилотном режиме. В Китае на внутреннем рынке обращается цифровой юань. ЮАР, Иран и Индия запустили пилотные проекты по использованию цифровой валюты центральных банков. В Казахстане утверждена дорожная карта внедрения цифрового тенге на 2023–2025 годы.

Нам также необходимо сближать подходы к регулированию криптовалют.

— Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Как вы оцениваете перспективы запуска и использования общей валюты БРИКС, когда она может быть принята?

— Введение общей валюты стран БРИКС — процесс небыстрый, но сейчас как никогда актуальный. Во-первых, это приведет к снижению рисков влияния третьих стран на взаиморасчеты внутри БРИКС. Во-вторых, позволит постепенно отойти от привязки расчетов по внешнеторговым операциям к доллару. В-третьих, создание единой валюты поможет продвинуть и собственные наработки в финансовой сфере. Таким образом, это реальная возможность получить больше свободы и самостоятельности в международных расчетах без подстраивания под правила Запада.

Однако есть и сложности, которые проявляются, например, на этапе сонастройки платежных систем стран БРИКС. Важно проработать многие технические и инфраструктурные моменты, вопросы информационной безопасности.

В августе состоится саммит БРИКС. И странами-участницами озвучено намерение включить в повестку вопрос создания общей валюты. И Новый банк развития, по запросу глав МИД стран БРИКС, приступил к проработке рекомендаций по вопросу возможного введения общей валюты. Давайте дождемся итогов саммита.

— Какие африканские товары сможет увидеть простой обыватель?

— На фоне российского экспорта импорт из Африки небольшой — чуть более $3 млрд. Сейчас Россия активно наращивает импорт какао из Ганы и Кот-д'Ивуара, кофе из Танзании и Уганды, кенийского чая. Импортируем южноафриканские апельсины и грейпфруты, египетские томаты, алжирские финики, кенийские авокадо и продукты из других стран.

— У ЕАЭС уже есть соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией. Каковы перспективы заключения аналогичных соглашений со странами Африки?

— С африканскими странами тоже работаем. На площадке ЕАЭС идут переговоры о свободной торговле с Египтом, нашим крупнейшим торговым партнером в Африке. Надеемся, в ближайшее время достигнем итоговых договоренностей.

Рассматриваем и других крупных партнеров на континенте — Алжир, Марокко и Тунис. Сейчас анализируем перспективы соглашений с этими странами на площадке Евразийской экономической комиссии. Если получим поддержку партнеров по союзу — сможем распространить преференциальный режим на 60% нашего товарооборота с Африканским континентом, то есть на Египет, Алжир, Марокко и Тунис.

Сегодня страны Африки — это полноценные участники мировой торговли и цепочек создания добавленной стоимости. Поэтому Россия настроена на качественный рост торгово-экономических отношений со всеми странами Африканского континента.