Решетников заявил, что РФ поможет Африке в цифровизации здравоохранения, ЖКХ и транспорта

По словам министра экономического развития, в ближайшие 10 лет страны африканского континента ждет цифровая трансформация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова делиться опытом со странами Африканского континента и предложить варианты сотрудничества в области цифровой трансформации. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях саммита Россия - Африка.

"Что касается более далеких перспектив. В ближайшие 10 лет страны африканского континента ждет цифровая трансформация. Мы готовы делиться опытом с коллегами, предложить взаимовыгодные варианты сотрудничества, предоставить комплексные решения. Речь о внедрении цифровых технологий в образовании, здравоохранении, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, чтобы сделать эти отрасли более эффективными, экономичными и экологичными", - сказал он.

Говоря об импорте из Африки, министр отметил, что пока он небольшой - чуть более $3 млрд. Россия сейчас активно наращивает импорт какао из Ганы и Кот-Д'Ивуара, кофе из Танзании и Уганды, кенийского чая. Также РФ импортирует южноафриканские апельсины и грейпфруты, египетские томаты, алжирские финики, кенийский авокадо и продукты из других стран, рассказал Решетников.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.