Решетников заявил, что условия работы в Африке бизнеса из РФ будут равными с местными

Министр экономического развития отметил, что российское правительство со своей стороны поддерживает экспортеров и инвесторов, крупных и небольших поставщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Поддержка экспорта в страны Африки может быть увязана с дополнительными гарантиями безопасности инвестиций, а условия работы российского бизнеса в странах этого континента не будут отличаться от условий для местных предпринимателей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в интервью ТАСС на полях саммита Россия - Африка.

"Мы учитываем риски. Решения по поддержке российских экспортеров увязываем с дополнительными гарантиями безопасности инвестиций со стороны африканских стран, - сказал министр. - На сегодня уже заключены шесть соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений (с Анголой, Египтом, Зимбабве, Ливией, Экваториальной Гвинеей и ЮАР). Еще два находятся в работе (с Конго и Марокко). Это значит, что правительства этих стран гарантируют нашему бизнесу максимально предсказуемые условия работы, а условия работы станут такими же, как и для местных предпринимателей".

Решетников отметил, что российское правительство со своей стороны поддерживает экспортеров и инвесторов, крупных и небольших поставщиков, в том числе помогает предпринимателям выходить на рынки африканских стран и решать текущие задачи через межправительственные комиссии. Министр напомнил, что на сегодняшний день работаю 18 комиссий - с Алжиром, Египтом, Ливией, Марокко, Тунисом, Эфиопией, ЮАР и другими странами.

"Во-вторых, донастраиваем механизмы поддержки экспортеров. Упрощаем доступ к программам льготного кредитования и компенсации затрат на транспортировку. Наращиваем страховую поддержку поставок в Африку по линии ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций - прим. ТАСС): а именно страхование экспортных кредитов для поставок в 28 стран Африки", - напомнил глава Минэкономразвития РФ.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним проходит экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, является "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия-Африка.