28 июля, 16:58
Санкции в отношении России

В Минпромторге заявили, что запрет Японии на поставки грузовых шин не повлияет на рынок РФ

Замглавы ведомства Михаил Юрин отметил, что японская продукция будет в ближайшее время замещена другими зарубежными и российскими производителями

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Запрет Японии на поставки в Россию шин для грузовиков не повлияет на отечественный рынок. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин.

По его словам, тот объем продукции, который ранее импортировался из Японии, будет в ближайшее время замещен другими зарубежными и российскими производителями.

"Запрет Японии на импорт в Россию шин для грузовиков не отразится на рынке. По данным системы маркировки, за 2022-2023 годы импорт грузовых шин из Японии составлял лишь чуть более 1% от общего объема. Всего же Россия импортирует грузовые шины более чем из 50 стран, поэтому данные объемы будут в кратчайшие сроки замещены другими производителями как из-за рубежа, так и российскими", - отметил Юрин.

Правительство Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций приняло решение запретить экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, машин с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. 

Теги:
ЯпонияРоссияСанкции в отношении России
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