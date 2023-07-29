"Это свидетельствует о дальновидности Путина": африканские СМИ о саммите Россия — Африка

В Санкт-Петербурге завершился саммит Россия — Африка, который проходил там с 27 по 28 июля. Что пишут в африканских СМИ о прошедшем саммите — в подборке ТАСС.

ЮАР

Радиостанция EWN: "Президент России Владимир Путин на двухдневном саммите Россия — Африка обещал поставить тонны зерна государствам континента в качестве компенсации последствий выхода Москвы из зерновой сделки. Объясняя выход России из зерновой сделки, Путин обвинил Запад в том, что он не снял санкции с России. По словам российского лидера, цифры показывают, что Африка почти ничего не выиграла от украинского экспорта. Путин пообещал африканским странам, борющимся с нехваткой продовольствия, включая Зимбабве, от 20 до 50 тыс. тонн зерна каждой. Он сказал, что поставки будут бесплатными, и они будут осуществлены в течение следующих 3-4 месяцев. При этом, опираясь на коллективную историю борьбы СССР и Африки с колониализмом, Путин старается сплотить африканских лидеров с тем, чтобы они объединили усилия для установления нового мирового порядка".

НИГЕРИЯ

Газета The Guardian: "Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с более чем 40 африканскими странами, заявил в пятницу в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин. Африканские государства получили широкий спектр вооружений и технологий, причем некоторые из них — бесплатно. Представители африканских стран были приглашены к активному участию в организованных Россией военных форумах, посвященных техническим аспектам вооружений, а также в учениях для ознакомления с техникой и ее применением. Кроме того, Путин заявил, что Россия будет оказывать помощь этим странам в их стремлении освободиться от "пережитков колониализма".

МАЛИ

Газета L’Essor: "Приняв во внимание опасения африканских лидеров по поводу перебоев с поставками зерна на континент, президент России Владимир Путин заявил, что будут приняты все меры для оказания помощи африканским странам, ожидающим этой гуманитарной помощи, в том числе Мали и Буркина-Фасо. Отвечая на озабоченность африканцев, президент Путин заверил, что Россия готова поделиться своим опытом в различных областях, таких как энергетика, инфраструктура, промышленность, высшее образование и частный сектор. Москва готова предоставить льготные кредиты для финансирования инвестиций в Африке".

МОЗАМБИК

Новостной портал Carta de Mozambique: "Президент России Владимир Путин подчеркнул на саммите РФ — Африка, что Москва делает все с тем, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса, растущую обеспокоенность по поводу последствий которого высказали африканские страны, недовольные выходом России из зерновой сделки. В своем выступлении на саммите Путин пообещал передать до 50 тыс. тонн зерна шести африканским странам: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрее и ЦАР. По словам Путина, поставки зерновых в эти страны ожидаются в течение ближайших 3-4 месяцев. Обязательство России экспортировать продовольствие в Африку рассматривается как ключевой элемент заявленной Путиным цели использовать саммит в Санкт-Петербурге для укрепления связей с континентом с населением 1,3 млрд человек".

АНГОЛА

Газета Jornal de Angola: "Президент России Владимир Путин объявил о мерах по углублению отношений с Африкой, включая увеличение приема африканских студентов в российские вузы, открытие представительств российских государственных информационных агентств во многих африканских странах. Предложено создать общее информационное пространство в России и в Африке, в рамках которого объективная и беспристрастная информация о событиях, происходящих в мире, будет доведена до российской и африканской общественности. Количество участников второго саммита Россия — Африка сократилось по сравнению с первым, что по словам российской стороны, стало результатом грубого давления Запада с целью воспрепятствовать участию африканских народов во встрече".

КЕНИЯ

Газета East African: "На саммите РФ — Африка президент России Владимир Путин предложил бесплатное зерно шести африканским странам, что произошло через несколько дней после выхода Москвы из зерновой сделки. Двухдневный саммит в Санкт-Петербурге рассматривается российским лидером как проверка его поддержки в Африке… Москва также обвинила западные страны в попытке помешать африканским государствам участвовать в саммите. С начала нынешнего украинского кризиса Россия стремилась укрепить с Африкой дипломатические связи и взаимодействие в сфере безопасности".

НАМИБИЯ

Газета Namibian: "На саммите РФ — Африка африканские страны добивались для себя инвестиций в инфраструктуру, промышленность, транспорт, энергетику. Если Россия поддержит эти проекты, то они будут способствовать улучшению экономического положения Африки".

УГАНДА

Газета The Independent: "Президент Йовери Мусевени провел двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях экономического и гуманитарного форума Россия — Африка. Президент Уганды обозначил области сотрудничества, включая разведку нефти, ядерную энергетику, удобрения и космическую науку, что позволит Уганде иметь свой собственный искусственный спутник".

ЭФИОПИЯ

Газета Ethiopian Monitor: "Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али был тепло принят президентом Владимиром Путиным в Константиновском дворце… Ахмед и Путин выразили готовность укреплять торговые связи, сотрудничать в области сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности".

ЕГИПЕТ

Телеканал Extra news: "Специалист в области международной политики Ашраф Зингер сравнил первый российско-африканский саммит, который состоялся в 2019 году, и второй, проходивший в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Он считает, что определенно есть разница между двумя форумами, потому что Россия хочет расширить свои отношения с экономическими и политическими блоками, в том числе новыми, которых не было в 2019 году. Он считает, что потребность России в Африке значительно больше, чем раньше. Объясняя желание африканских стран принять участие во втором саммите в Санкт-Петербурге, эксперт указал, что это связано с потребностью Африки в зерне. И это же подталкивает африканских лидеров к поиску решения для выхода из российско-украинского кризиса, который сильно ударил по экономике многих государств Африки".

АЛЖИР

Газета L'Expression: "Второй саммит Россия — Африка во многом выполнил все свои обещания. России удалось собрать на своей земле многонациональную Африку для обсуждения стратегических вопросов. Одним из главных заявлений на этом саммите было, без сомнения, решение о бесплатной доставке зерна в шесть африканских стран. Владимир Путин ведет разговор, как в старые добрые времена Советского Союза, объявляя о решении безвозмездно поставить от 25 до 50 тыс. тонн зерна в шесть стран: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею. Это смелое решение в отношении Африки означает нечто большее, чем просто обещание, как это пытаются представить западные СМИ, и свидетельствует о несомненной политической дальновидности и здравом геостратегическом видении, основанном на исконных ценностях России".

ЛИВИЯ

Информационный портал Al-Marsad: "Крупнейшие российские компании представили свою продукцию на саммите Россия — Африка. Предлагаемые товары варьировались от продуктов питания до оружия и военной техники, вертолетов и сельскохозяйственной техники. Саммит Россия — Африка призван диверсифицировать направления российско-африканского сотрудничества, определить развитие этих отношений на долгосрочную перспективу. РФ поддерживает тесные отношения с африканскими странами при значительном присутствии крупных российских компаний на африканском рынке, в том числе Росатома, который реализует в Египте проект строительства первой атомной электростанции".