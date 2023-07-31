В Приморье сообщили, что строительство дорог к портам позволит ежегодно пополнять бюджет

Глава региона Олег Кожемяко отметил, что от развития дорог зависит прирост таможенных платежей в бюджет Российской Федерации

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Строительство автомобильных дорог, ведущих к портам Приморского края, позволит довести объем ежегодных таможенных поступлений в бюджет до 1 трлн рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Олег Кожемяко.

"Мы делаем упор на дальнейшее развитие транспортной сети, и я разговаривал с [премьер-министром РФ] Михаилом Владимировичем [Мишустиным] по поводу строительства еще одного участка трассы Владивосток - Находка - порт Восточный. Будем вместе с правительством Российской Федерации искать средства на продолжение этой работы, поскольку она имеет большое значение: трасса связывает нас с портами на юго-востоке края, которые как раз наращивают мощности. <…> И даже потратив за пять лет по 10 млрд рублей на дороги, мы получим эффект более 1 трлн рублей ежегодно. В этом году будет 1 трлн рублей, и рост продолжится", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что от развития дорог зависит прирост таможенных платежей в бюджет Российской Федерации - сейчас это 250 млрд рублей в год.

Железнодорожная инфраструктура имеет свои ограничения, которые сейчас решаются. По итогам прошлого года погрузка на железной дороге в Приморье выросла на 17% и составила 21,2 млн тонн различных грузов. Более чем на 9% увеличились железнодорожные перевозки рыбной продукции из региона. На 27%, а это 550,3 тыс. тонн, выросла перевозка морепродуктов в контейнерах.