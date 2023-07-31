Эксперты: запрет Японии на экспорт в РФ автомобилей не отразится на предприятиях ДФО

Собеседники агентства отметили, что машины из этой страны пользуются у дальневосточников наибольшим спросом, однако спецтехнику и автобусы в округе уже несколько лет закупают из других государств

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, введенный правительством Японии, не отразится на предприятиях Дальневосточного федерального округа (ДФО). Ввиду соседства с Японией, автомобили из этой страны пользуются у дальневосточников наибольшим спросом, однако спецтехнику и автобусы в округе уже несколько лет закупают из других государств, сообщили ТАСС эксперты.

"На данный момент в АО "Примавтодор" мало техники японского производства. Последний раз мы покупали асфальтоукладчик в 2017 году. До этого было несколько бетономешалок на шасси, эта покупка была в 2015 году. <…> Всего в этом году закупим 315 единиц техники и три асфальтобетонных завода, вся техника белорусского или китайского производства ", - сообщили в крупнейшим предприятии дорожной отрасли Приморского края, отметив, что выбор техники достаточно широкий.

Генеральный директор компании "Спецсу" Иван Зайченко отметил, что в парке предприятия - около 100 машин российского, китайского, европейского и японского производства. В частности, компания использует восемь японских самосвалов Hino, которые пока не планируется выводить из эксплуатации.

"Мы в этом году уже закупали китайские [машины], сейчас работаем с представителем МАЗа. Есть проблема именно с укладочной техникой, в Китае ее тоже производят, но у нас, к сожалению, в парке <...> европейская техника, <…> были проблемы с запчастями, но в принципе они решались, в этом году мы этот вопрос сняли. Мы, когда будем смотреть обновление, на европейскую, японскую [технику] уже не смотрим", - сообщил собеседник.

В правительстве Магаданской области рассказали, что из-за санкций со стороны Японии на Колыме на региональном уровне проблем не возникнет. "Регион закупает только отечественный транспорт, у нас импортозамещение все-таки. Сами перевозчики смотрят в сторону корейской техники, но очень осторожно, без лишнего фанатизма. Больше пострадают рядовые автомобилисты, которые опасаются резкого роста цен на комплектующие к подержанным автомобилям", - уточнили в ведомстве.

Правительство Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций приняло решение запретить экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, машин с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. Ограничения вступят в силу 9 августа.

Частные сделки

По данным аналитического агентства "Автостат", за первое полугодие 2023 года на Дальнем Востоке совершено 181 576 сделок японскими автомобилями - это более 92% всех купленных в округе машин. На втором месте - продажи отечественного транспорта - 5 546 сделок - 2,8% от общего объема. На третьем - подержанные европейские машины - 4 761 сделка - 2,4%.

Представитель компании "Саммит Моторс (Хабаровск)" - официального дилера Toyota и Lexus в Хабаровске - Николай Кузнецов рассказал, что характерный рост цен на вторичном рынке отмечается на фоне новостей о запрете экспорта в РФ новых и подержанных японских машин. "Так как мы официальный дилер, мы пользуемся запчастями от дистрибьютора, с ними на данный момент нет проблем - нет роста цен, поставки в прежних объемах. В целом уже давно есть тренд на ввоз новых автомобилей через дружественные страны, на наших площадках, таким образом, стоят, к примеру, новые Lexus RX из Казахстана, но это ввоз частниками на перепродажу, это не официальный канал на уровне компаний", - сказал Кузнецов.

Генеральный директор компании-автодилера "Тецума авто" Владислав Зотов сообщил, что китайских машин на дорогах Приморья пока меньше, чем японских, и спрос пока сдерживается соотношением цены и качества.

"Почему запрет хотят ввести именно на литраж двигателя свыше 1,9 литра - для меня загадка. Сами по себе машины с двухлым двигателем - это вполне массовый сегмент комфортных авто. Якобы, такие двигатели могут использоваться в военных целях, но как мы все понимаем, условные пулеметы можно возить и на машинах с объемом в 1,5 литра", - сказал Зотов.

Малый бизнес

Председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов считает, что запрет Японии существенно не отразится на региональных грузовых и пассажирских перевозках. Санкции, скорее, отражаются на эмоциях приморцев, которые привыкли к японскому автопрому за последние 40 лет. "Сейчас все грузоперевозчики работают на той технике, которую приобрели до санкций, и японских автомобилей у предпринимателей не так много, больше корейских грузовиков, много встречается китайской, американской и европейской техники. Ее берегут, следят за техническим состоянием", - обозначил эксперт.

Он добавил, что предприятия, занимающиеся пассажирскими перевозками, уже несколько лет закупают китайские автобусы. На поставках автомобилей для работы в такси запрет не повлияет - там, как правило, используется транспорт с меньшим объемом двигателя.

"Что же касается ввоза запчастей и автомобилей, это бизнес. И предприниматели с двух сторон не хотят терять прибыль из-за геополитики, а значит, скоро придумают, как обойти запрет. Хотя, для Приморья санкции могут быть выгодны - раньше во Владивостоке, на предприятии "Дальприбор" изготавливали высокоточную электронику, и теперь, деятельность, прерванную в начале 1990-х, можно возобновить. Специалисты еще живы, главное - заинтересованность федеральных и региональных властей", - сказал собеседник агентства.