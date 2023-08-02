Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия для продления черноморской зерновой инициативы

Президент республики назвал ее "мостом мира"

СТАМБУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент подчеркнул, что Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера по итогам телефонных переговоров между Эрдоганом и Путиным.

В нем отмечается, что президент Турции назвал черноморскую зерновую инициативу "мостом мира" и отметил, что приостановка на длительное время зерновой сделки не пойдет никому на пользу и больше всего от этого пострадают нуждающиеся в зерновых страны с низкими доходами. Эрдоган также отметил, что цены на зерно после приостановки зерновой сделки выросли на 15%, а во время ее реализации они уменьшились на 23%.