Эксперт считает, что снижение рейтинга отразится на репутации США

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин подчеркнул, что вероятность дефолта в категориях "ААА" и "АА+" остается околонулевой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Снижение рейтинга США с "ААА" до "AA+" международным агентством Fitch отразится только на репутации страны - пока ценные бумаги американского правительства воспринимаются как наиболее надежные, а доллар остается единственной мировой резервной валютой. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с "AAA" до "AA+". Это означает незначительно повышение риска дефолта. США имели рейтинг "ААА" y Fitch как минимум с 1994 года. Белый дом и министр финансов США Джанет Йеллен не согласились с выводами агентства.

Fitch объяснило свое решение ожидаемым ухудшением финансового положения в течение следующих трех лет, высокой и растущей долговой нагрузкой правительства в целом и ослаблением управления, "что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту".

Мнение эксперта

"На наш взгляд, понижение рейтинга Fitch отражается только на репутационном фланге, а не на самой финансовой системе США. В мозгах большинства инвесторов ценные бумаги правительства США остаются наиболее надежными, а доллар США - единственной резервной валютой. И перестроить это сознание крайне сложно - необходимо, чтобы сменилось поколение инвесторов. <…> Интересно здесь другое. Если еще и Moody's понизит рейтинг США на одну ступень, то уйдет в прошлое целая эпоха, в которой финансовые инструменты США воспринимаются как безрисковые", - прокомментировал Гришунин.

По его мнению, подобное решение Moody's может увеличить турбулентность в мировой финансовой системе и вызвать сложности в оценке активов.

Эксперт подчеркнул, что вероятность дефолта в категориях "ААА" и "АА+" остается околонулевой. Кроме того, США сохраняют самый высокий рейтинг от Moody's.

"Событие также имеет негативное политическое значение для демократической партии США и дает новый козырь республиканцам для обвинения демократов в провале экономической политики", - добавил Гришунин.

Кроме того, понижение рейтинга США дает дополнительный мотив задуматься развивающимся экономикам о создании собственной корзины валют в качестве инструмента расчета и создании новой международной платежной системы, считает эксперт.

"Тем не менее мы считаем, что агентство Fitch проявило самостоятельность и принципиальность, приняло во внимание целый ряд "событийных" и финансовых факторов, о которых известно всем, но ведущие агентства предпочитали их до определенного времени не замечать", - резюмировал Гришунин.