В ООН заявили о необходимости возобновления зерновой сделки для стабильности цен

По данным организации, в наиболее уязвимые группы попадают бедные страны Африки, также под риском оказываются украинские фермеры

РИМ, 2 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена для стабилизации цен на мировых рынках, тогда как затянувшаяся пауза в ее продлении грозит усугублением проблем продовольственной безопасности. Согласно выводам краткого обзора офиса главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в наиболее уязвимые группы попадают бедные страны Африки, также под риском оказываются украинские фермеры.

Как отмечается в документе, переданном ТАСС, зерновая сделка подвергалась критике за непропорциональный экспорт в развитые страны и страны с развивающейся экономикой, а также за то, что не весь экспорт в рамках нее был направлен в развивающиеся страны. "Но следует отметить, что основной целью черноморской зерновой инициативы является и должно быть обеспечение глобальной ценовой и рыночной стабильности, от чего наибольшую выгоду получат беднейшие и нуждающиеся страны. Увеличение экспорта из Украины, даже если меньшая доля поставок будет экспортироваться непосредственно в развивающиеся страны, способствует достижению этой цели, а также улучшению доступа к продовольствию и обеспечению ценовой и рыночной стабильности", - говорится в докладе.

"Нынешнее прерывание черноморской зерновой инициативы приведет к нестабильности на рынках и значительному негативному воздействию на гуманитарную помощь, - продолжают эксперты ФАО. - Международные цены на основные продовольственные товары, вероятно, будут колебаться в зависимости от того, останется ли украинский экспорт на рынке, в сочетании с изменением условий выращивания в других крупных странах-производителях". Как отмечается, масштабы воздействия затянувшегося перерыва в работе зерновой сделки могут усугубиться, поскольку в последние годы мир столкнулся с многочисленными кризисами, такими как пандемия COVID-19, экономические спады, экстремальные климатические явления и конфликты.

Последствия для Украины

Кроме того, эксперты ФАО отмечают негативное влияние приостановки зерновой сделки непосредственно на Украину. "Сроки нынешнего перерыва особенно проблематичны, поскольку на Украине начался сбор урожая, и необходимо гарантировать надлежащий доход и стимулы для украинских фермеров для подготовки к следующему посевному сезону осенью. Обновление черноморской зерновой инициативы позволит предотвратить резкое падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине, что жизненно необходимо для всего мира, учитывая ее роль в поставках масличных культур и зерна на мировой рынок. Ее приостановка на фоне военных действий создает дополнительную проблему для фермеров из-за более высоких затрат на логистику для экспорта по альтернативным маршрутам", - говорится в обзоре.

Как отмечается, все существующие параллельные инициативы доставки украинского зерна являются более дорогостоящими и имеют гораздо меньшую поглощающую способность по сравнению с зерновой сделкой. "Альтернативные маршруты потребуют увеличения объема логистических услуг, а связанные с этим расходы повлияют на международные цены", - заключили эксперты.