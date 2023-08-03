3 августа, 09:03
Попытка госпереворота в Нигере

Moody's понизило кредитный рейтинг Нигера до "Caa2"

Международное рейтинговое агентство также отправило рейтинги на пересмотр с возможностью понижения

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Нигера в национальной и иностранной валюте на две ступени - до "Caa2" с "B3", а также отправило рейтинги на пересмотр с возможностью понижения.

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"Понижение на две ступени связано с экономическими и финансовыми санкциями, введенными Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) в отношении правительства Нигера после военного переворота. В случае сохранения санкции, включающие в себя приостановку всех коммерческих и финансовых операций между государствами - членами ECOWAS и Нигером, а также заморозку активов Республики Нигер в центральных банках ЭКОВАС и коммерческих банках, скорее всего, не позволят Нигеру осуществлять предстоящие выплаты основной суммы долга или процентов кредиторам за пределами страны, что по определению Moody's представляет собой дефолт", - говорится в сообщении агентства. 

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