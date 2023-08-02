Что известно о ситуации в Нигере

Возможность интервенции и эвакуация иностранцев. Что известно о ситуации в Нигере

Делегация представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) прибыла в Нигер для переговоров с лидерами мятежников, захвативших власть в республике в ходе государственного переворота. Не исключен вариант военного вмешательства в ситуацию в стране, но представители сообщества отмечают, что это он будет последним из возможных.

Продолжается эвакуация из Нигера иностранных граждан.

ТАСС собрал главное о ситуации в африканской республике после переворота.

Угроза военной операции в Нигере

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила об отстранении Мохамеда Базума с поста президента, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани.

С тех пор в столице страны регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников и против присутствия на территории государства иностранных войск. ECOWAS созвало чрезвычайный саммит, где осудило госпереворот в Нигере и незаконное удержание президента, членов его семьи и правительства. Нигерийским мятежникам был выдвинут ультиматум. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели государства - участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере", которые "могут включать использование силы".

При этом военное вмешательство в ситуацию является последним из возможных средств, заявил при открытии в Абудже экстренной встречи начальников штабов и высокопоставленных военных ECOWAS комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах. По данным французской радиостанции RFI, цель встречи - разработать план интервенции в Нигер, стратегию действий, логистические аспекты операции и временной график.

Ранее власти Буркина-Фасо и Мали обнародовали совместное заявление, в котором отмечалось, что "любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали". Они также пообещали "принять меры самообороны в поддержку ВС и народа Нигера".

Переговоры с мятежниками

Делегацию ECOWAS, прибывшую в Нигер для переговоров с мятежниками, возглавил Абдусалам Абубакар, который занимал пост президента Нигера с 1998 года по 1999 год.

Африканский союз 29 июля выступил с заявлением, в котором дал мятежникам на восстановление законной власти 15 дней. Днем позже участники ECOWAS во время экстренного саммита дали мятежникам на сдачу власти уже всего неделю. Они потребовали немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, снова установить конституционный порядок в стране.

Давление соседних стран

Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер, вызвав массовые отключения в соседней стране. Таким образом нигерийская компания Nigerian Electricity Company выполнила постановление саммита Экономического сообщества стран Западной Африки о введении санкций против захвативших в Нигере власть мятежников.

Нигер на 70% зависит от поставок электроэнергии из Нигерии.

Медиагруппа Би-би-си передает, что в Ниамее и других городах электричество подается потребителям в течение четырех часов в сутки и с большими перерывами.

Действия новых властей

Военные, совершившие госпереворот в Нигере, объявили об открытии воздушных и сухопутных границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.

Национальный совет спасения родины - правящий орган мятежников в Нигере - объявил о назначении новых губернаторов всех восьми регионов.

Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на высокопоставленных чиновников, представитель новых властей Нигера генерал Салиф Моди в среду прибыл в Мали.

Позиция Запада

Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни выступил против любого европейского военного вмешательства в Нигере. Он пояснил, что нужно добиваться восстановления демократического строя в Нигере, но должна быть полностью исключена любая западная военная инициатива, которая бы "рассматривалась как новая колонизация".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых стороны осудили недавние попытки подорвать демократию, мир и стабильность в стране.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус высказал мнение, что после военного переворота в Нигере безопасности военнослужащих Бундесвера, дислоцированных в африканской стране, ничего не угрожает.

Позиция РФ

Россия считает крайне важным организовать национальный диалог в Нигере и не допустить деградации обстановки в этой стране, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, угроза применения силы в отношении суверенного государства не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию ситуации в стране.

Эвакуация иностранных граждан