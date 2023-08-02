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Попытка госпереворота в Нигере

Франция запросила поддержку Еврокомиссии для финансирования эвакуации граждан ЕС из Нигера

Речь идет об активизации Европейского механизма гражданской обороны

БРЮССЕЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Франция запросила активацию Европейского механизма гражданской обороны для финансирования 75% стоимости эвакуации граждан ЕС из Нигера. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

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"После недавних событий в Нигере Франция запросила помощь через Европейский механизм гражданской обороны для репатриации европейских граждан из Нигера. Франция выделила четыре самолета для операции по репатриации из Ниамея в Париж. Два рейса уже прибыли во Францию с примерно 500 пассажирами на борту, другие рейсы находятся на стадии подготовки. Механизм обеспечит финансирование 75% стоимости перелетов", - сообщила Еврокомиссия.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз принял решение об эвакуации своих граждан из Нигера. Он также подчеркнул, что после завершения эвакуации ЕС "поддержит все меры", которые намерено принять Экономическое сообщество западноафриканских государств для "восстановления конституционного порядка в Нигере". 

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НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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