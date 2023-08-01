Из аэропорта Ниамея вылетел первый самолет с французами

На его борту находятся 262 пассажира

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Первый самолет, направленный властями Франции в Нигер для эвакуации своих граждан, вылетел из аэропорта Ниамея. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Первый Airbus только что вылетел из Ниамея с 262 пассажирами на борту, среди них 12 маленьких детей. Все окажутся во Франции сегодня вечером", - написала она на своей странице в Twitter.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции, на борту самолета находятся "преимущественно граждане Франции". Ранее официальный представитель Главного штаба ВС Франции полковник Пьер Годийер заявлял, что каждый борт стараются заполнять по-максимуму. Согласно данным Flightradar 24, из аэропорта вылетел правительственный Airbus A330-243. По информации телеканала, он направляется в парижский аэропорт Руасси - Шарль-де-Голль.

Кроме того, во вторник в аэропорт Ниамея прибыл еще один эвакуационный борт - многоцелевой Airbus A330 Phenix ВВС Франции вместительностью до 270 человек. Другой аналогичный борт должен прибыть поздно ночью. В МИД Франции уточнили, что всего 600 французов запросили эвакуацию. Ранее сообщалось о том, что эвакуации подлежат 700 граждан республики. Франция также планирует эвакуировать еще 800 граждан других государств: о желании воспользоваться предложением Парижа уже заявили граждане Бельгии, Греции, Дании, Люксембурга и ФРГ, уточняет BFMTV.

Власти Франции рассчитывают завершить эвакуацию в течение среды. В то же время в Главном штабе ВС Франции заявили, что пока вывод французских военных с территории Нигера "не стоит на повестке дня". Посольство Франции продолжает работу, в частности координируя процесс эвакуации, которая носит добровольный характер.