Минэнерго Бенина заявило, что ситуация в Нигере не отразится на строительстве нефтепровода

Заместитель начальника штаба в Министерстве горнорудной промышленности и энергетики страны Алассан Кора допустил, что санкции могут задержать реализацию этого проекта

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Введенные против Нигера санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не помешают прокладке нефтепровода в Бенин, которым занимается китайская компания PetroChina, хотя и могут задержать строительство. Об этом заявил заместитель начальника штаба в Министерстве горнорудной промышленности и энергетики Бенина Алассан Кора.

"Нынешняя политическая ситуация никак не связана с реализацией проекта. В настоящий момент работа продолжается в Нигере и Бенине. Может возникнуть задержка в графике работ", - приводит слова чиновника Reuters. Кора добавил, что в отсутствие помех первые испытания нефтепровода должны стартовать уже в октябре-ноябре.

Проект нефтепровода, реализуемый китайской компанией PetroChina совместно с правительством Нигера с 2019 года, должен связать нефтяное месторождение Агадем в Нигере с бенинским портом Котону. Длина трубопровода составит 2 тыс. км, а размер инвестиций оценивается в $4 млрд.

Как отмечает агентство, на данный момент Нигер вырабатывает около 20 тыс. баррелей нефти в сутки, однако надеется увеличить добычу примерно до 110 тыс., из которых около 90 тыс. баррелей пойдут на экспорт.

Против Нигера после переворота в республике были введены санкции со стороны ECOWAS. В частности, соседняя Нигерия прекратила с 1 августа поставки электроэнергии. Теперь в крупнейших городах Нигера на 19 часов в сутки потребителям отключают электричество, передает Би-би-си.