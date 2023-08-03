3 августа, 14:42

Боррель призвал страны G20 оказать давление на Россию для возобновления зерновой сделки

Глава внешнеполитической службы ЕС считает, что Москву можно убедить вернуться к соглашению, если международное сообщество выступит "ясно и единодушно" по этому поводу

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал страны Группы двадцати (G20) оказать давление на Россию по поводу возобновления зерновой сделки. Содержание его послания главам МИД G20 приводит Agence France-Presse (AFP).

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"Я хотел бы попросить вашей поддержки с тем, чтобы призвать Россию возобновить переговоры [по зерновой сделке] и воздержаться от нанесения ударов по [объектам] сельскохозяйственной инфраструктуры Украины", - отмечается в письме. По мнению Борреля, Москву можно убедить вернуться к сделке, если международное сообщество выступит "ясно и единодушно" по этому поводу. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияБоррель, Жозеп
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