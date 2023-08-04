Минфин Великобритании запросил у банков данные о закрытии счетов по политическим мотивам

По информации Financial Times, это произошло после отказа банка Coutts обслуживать счета политика Найджела Фаража

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант обязал Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выяснить, не было ли случаев закрытия банками счетов клиентов по политическим мотивам. Об этом сообщила газета Financial Times.

Это произошло, по информации издания, после отказа банка Coutts обслуживать счета политика Найджела Фаража, одного из идеологов выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).

"Данная проблема является чрезвычайно серьезной, угрозу лишиться банковского обслуживания можно рассматривать как покушение на право свободно выражать свое мнение", - приводит слова Ханта газета. Министр указал, что британское законодательство запрещает финансовым институтам отказывать в услугах клиентам из-за политических взглядов. FCA имеет право оштрафовать кредитное учреждение на очень большую сумму или даже лишить его лицензии, если выяснится, что банк широко применял дискриминационные меры в отношении клиентов, добавил глава Минфина.

По словам исполнительного директора FCA Нихила Ратхи, "в обществе растет обеспокоенность по поводу закрытия счетов без достаточных оснований". Поэтому ведомство запросит у крупнейших британских банков данные о возможном закрытии ими счетов, причинах подобных действий, количестве связанных с этим жалоб и способах разрешения конфликтов.

Закрытие счетов по политическим мотивам стало обсуждаемой темой в Соединенном Королевстве после того, как в июле банки отказали в услугах Фаражу. По его мнению, причиной таких действий стало то, что его политические убеждения не совпадали с политической линией банков. В результате разбирательства Элисон Роуз, исполнительный директор NatWest, материнского банка Coutts, который закрыл счета Фаража, покинула свой пост.