СМИ: для вывоза зерна с Украины через Польшу необходим €1 млрд

По информации Польского агентства печати, средства должны пойти на строительство терминалов для большегрузных автомобилей и модернизацию пограничной железнодорожной инфраструктуры

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Инвестиции в размере €1 млрд необходимы для создания инфраструктуры по вывозу украинского зерна и другой сельхозпродукции в третьи страны через границу с Польшей. Об этом сообщает Польское агентство печати.

"Уже полтора года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи государства, особенно в Африку. Однако для этого необходимы инвестиции, и мы повторяем наши конкретные предложения [Европейской] комиссии, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры", - цитирует агентство постоянного представителя Польши при Евросоюзе Анджея Садоша.

По данным агентства, около €500 млн необходимы для строительства на польско-украинской границе терминалов для большегрузных автомобилей, еще €500 млн потребуются для модернизации пограничной железнодорожной инфраструктуры.

В июне этого года через Польшу с Украины было вывезено 260 тыс. тонн пшеницы и кукурузы, что более чем в два раза превышает показатель марта.