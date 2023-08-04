Reuters: более 40% голосовавших за Байдена в 2020 году не видят экономических успехов США

По данным опроса, 24% опрошенных ответили, что экономика страны развивается так же, как три года назад

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Многие американцы, проголосовавшие в 2020 году за кандидатуру Джо Байдена на президентских выборах, не одобряют развитие экономики США под его руководством. Соответствующие данные опубликованы агентством Reuters со ссылкой на совместное социологическое исследование с компанией Ipsos.

Согласно исследованию, 42% респондентов считают, что состояние экономики США сейчас слабее, чем в 2020 году, что заставит их подумать, прежде чем вновь голосовать за Байдена на предстоящих выборах в 2024 году. 24% опрошенных ответили, что экономика развивается так же, как три года назад.

Респонденты, не поддерживающие деятельность Байдена на посту президента, назвали рост инфляции самой острой проблемой, стоящей перед страной. Около половины всех опрошенных заявили, что они ничего не слышали об инициативах президента по снижению инфляции и увеличению инвестиций в развитие инфраструктуры страны.

Опрос проводился онлайн среди 2 009 человек по всей стране. Погрешность составила около 3 п.п.

Ранее исследование телеканала CNN показало, что 51% американцев уверены, что экономические условия в стране ухудшаются, и лишь 20% полагают, что ситуация становится лучше. 44% респондентов назвали экономический кризис наиболее острой проблемой в США.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В апреле Байден объявил, что намерен переизбираться.