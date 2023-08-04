Госдеп заявил о готовности помочь с решением вопросов РФ для возвращения к зерновой сделке

В Вашингтоне отметили, что жалобы Москвы касаются конкретных коммерческих организаций в России, у которых имеются некоторые сложности с их поставщиками в частном секторе на Западе

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что готова участвовать в решении обозначаемых Россией вопросов для восстановления черноморской зерновой сделки.

"Прежде всего, России необходимо ясно дать понять, что она запрашивает. Она выдвигала ряд различных требований. Все они касались неполучения различными российскими институтами услуг со стороны [западного] частного сектора. И мы ясно дали понять, что готовы помочь с этими делами. Однако неясно, что Россия рассматривает как успех", - заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен, комментируя ситуацию вокруг прекращения действия черноморской зерновой сделки. "Жалобы Москвы касаются конкретных коммерческих организаций в России, у которых имеются некоторые сложности с их поставщиками в частном секторе [на Западе]. Это не всегда связано с нашей [американской] политикой. Мы будем счастливы взаимодействовать, когда слышим о таких моментах", - сказал О'Брайен.

"Мы прилагаем большие усилия к решению таких вопросов, когда слышим о них. Но я считаю, что России следует объяснить, как она намерена предоставлять больше продовольствия и кому, особенно среди развивающихся стран, если собирается двигаться вперед [с возвращением к сделке]", - добавил дипломат. На днях его кандидатура была выдвинута американским президентом Джо Байденом на пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Сенат Конгресса США пока не утвердил О'Брайена в новой должности.

Кроме того, дипломат выразил уверенность в том, что в конечном счете "украинское зерно попадет на мировые рынки", и предложил следить за контактами России и Турции.