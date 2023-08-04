4 августа, 19:26

Госдеп заявил о готовности помочь с решением вопросов РФ для возвращения к зерновой сделке

В Вашингтоне отметили, что жалобы Москвы касаются конкретных коммерческих организаций в России, у которых имеются некоторые сложности с их поставщиками в частном секторе на Западе

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что готова участвовать в решении обозначаемых Россией вопросов для восстановления черноморской зерновой сделки.

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"Прежде всего, России необходимо ясно дать понять, что она запрашивает. Она выдвигала ряд различных требований. Все они касались неполучения различными российскими институтами услуг со стороны [западного] частного сектора. И мы ясно дали понять, что готовы помочь с этими делами. Однако неясно, что Россия рассматривает как успех", - заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен, комментируя ситуацию вокруг прекращения действия черноморской зерновой сделки. "Жалобы Москвы касаются конкретных коммерческих организаций в России, у которых имеются некоторые сложности с их поставщиками в частном секторе [на Западе]. Это не всегда связано с нашей [американской] политикой. Мы будем счастливы взаимодействовать, когда слышим о таких моментах", - сказал О'Брайен.

"Мы прилагаем большие усилия к решению таких вопросов, когда слышим о них. Но я считаю, что России следует объяснить, как она намерена предоставлять больше продовольствия и кому, особенно среди развивающихся стран, если собирается двигаться вперед [с возвращением к сделке]", - добавил дипломат. На днях его кандидатура была выдвинута американским президентом Джо Байденом на пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Сенат Конгресса США пока не утвердил О'Брайена в новой должности.

Кроме того, дипломат выразил уверенность в том, что в конечном счете "украинское зерно попадет на мировые рынки", и предложил следить за контактами России и Турции. 

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