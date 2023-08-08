Новокузнецкий аэропорт планирует запустить рейсы в Уфу, Самару и Нижний Новгород

Как сообщил директор аэропорта Кирилл Ермаков, уже нашли авиакомпанию, готовую совершать полеты

НОВОКУЗНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Аэропорт Новокузнецка планирует открыть новые направления в Уфу, Самару и Нижний Новгород, для этого осталось получить согласование Минтранса РФ. Об этом сообщил ТАСС директор аэропорта Кирилл Ермаков.

"Мы нашли авиакомпанию, которая готова летать из Новокузнецка в Уфу, Самару и Нижний Новгород. Это очень важные города-миллионники. Но чтобы эти рейсы "раскатались", нужна поддержка государства, субсидии, хотя бы на полгода-год. У нас эти деньги заложены, их выделили из регионального бюджета, но это должен согласовать Минтранс РФ", - сказал Кирилл Ермаков.

Он добавил, что также планируется продлить вечерний рейс из Новокузнецка в Москву на зимний сезон. Это поможет туристам, отдыхающим на горнолыжном курорте "Шерегеш", сразу после выселения вылететь обратно. Помимо этого, в следующем году планируется возобновить рейсы в Минеральные Воды и Махачкалу.

Ранее министр транспорта Кемеровской области Сергей Рубан сообщал, что регион заинтересован в развитии сети полетов, в том числе открытии ежедневных рейсов в Санкт-Петербург и Сочи. При этом планируется, что пассажиропоток новокузнецкого аэропорта к 2027 году вырастет более чем в два раза и составит около 1 млн человек.