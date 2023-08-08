Росфинмониторинг фиксирует звонки мошенников о якобы ликвидации финансовой пирамиды

Как отметили в ведомстве, за некоторую сумму денег аферисты обещают компенсировать "убытки" граждан

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг предупредил граждан о случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники якобы от имени ведомства заявляют о ликвидации финансовой пирамиды либо пресечении незаконной деятельности, связанной с продажей лекарств и бытовой техники. За некоторую сумму денег аферисты обещают компенсировать "убытки" граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале финансовой разведки.

"Злоумышленники представляются сотрудниками службы и сообщают, что Росфинмониторингом была пресечена незаконная или сомнительная деятельность, связанная с продажей БАДов, лекарств, бытовой техники, либо ликвидирована финансовая пирамида. При этом сообщается, что Росфинмониторинг якобы заморозил на счетах аферистов денежные средства, которые в дальнейшем будут перечислены пострадавшему гражданину в качестве компенсации", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Росфинмониторинге, мошенники для якобы документального оформления компенсации просят граждан предоставить паспортные данные, а также перечислить некоторую сумму денег в качестве оплаты оформительских расходов. Затем присылают фотографии с фальсифицированными удостоверениями либо рекомендуют зайти на фишинговый сайт для "проверки" сведений.

В ведомстве напомнили, что действия таких лиц являются противоправными. "Росфинмониторинг не осуществляет таких звонков и не ведет подобной деятельности. Ни при каких обстоятельствах не разглашайте свои конфиденциальные данные, не сообщайте никому данные своих банковских карт", - говорится в сообщении. В случае поступления сомнительных звонков в Росфинмониторинге советуют незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы или дежурную службу финразведки.

Ранее Росфинмониторинг предупредил граждан об участившихся звонках мошенников якобы от имени ведомства с извещениями о блокировке их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами (оплатить штраф, пеню, комиссию, услугу по оформлению "справки о легализации" и другие). В связи с этим в ведомстве напомнили, что Росфинмониторинг не наделен полномочиями по наложению арестов на денежные средства и иное имущество граждан, взиманию обязательных платежей, не оказывает им платных услуг по оформлению юридически значимых документов.