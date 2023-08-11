"Гранд сервис экспресс" планирует получить в ближайшие два года около 200 вагонов

При этом закупка электропоездов "Ласточка" для перевозок в Крым не планируется, так как они неудобны на большие расстояния, отметил гендиректор компании Александр Ганов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" планирует получить в ближайшие два года около новых 200 вагонов, рассказал в интервью ТАСС гендиректор компании Александр Ганов.

"В течение ближайших двух лет мы планируем увеличить парк на 200 вагонов", - сказал он.

Ганов подчеркнул, что в случае ремонта вагонов компания обновляет для них ливрею, а также внутреннее содержание, которое будет в дальнейшем унифицировано. При этом компания не планирует закупку электропоездов "Ласточка" для перевозок в Крым, так как они неудобны на большие расстояния. Основная задача перевозчика на сегодня ускорить уже курсирующие поезда, подчеркнул Ганов.

"Что касается ускорения, на сегодня 27-часовой поезд практически на пределе и по обороту, и по времени в пути, поэтому дальше большого сокращения в пути не будет. Наша задача подтянуть остальные поезда, которые идут дольше. В этом основной фокус нашей работы. Кроме того, приоритет нашей компании - это качество, а не время в пути, которое во многом зависит больше от инфраструктуры", - пояснил он.