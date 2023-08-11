ЦБ не считает льготное кредитование эффективным для долгосрочной поддержки экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ипотеку в РФ "накачали" льготными и псевдольготными программами

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России не рассматривает льготное кредитование в качестве эффективного механизма долгосрочной поддержки экономики страны, говорится в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов".

"При постоянном использовании и расширении масштабов льготного кредитования охарактеризованные выше недостатки реализуются в полной мере. Снижается эффективность программ льготного кредитования за счет растущего эффекта замещения, сужается пространство для рыночного кредита экономике, совместимого с ценовой стабильностью, растет нагрузка на бюджет. По этим причинам Банк России не рассматривает программы льготного кредитования как эффективный механизм долгосрочной поддержки национальной экономики в целом", - указано в документе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ипотеку в РФ "накачали" льготными и псевдольготными программами. Регулятор на этом фоне обеспокоен ситуацией.