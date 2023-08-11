11 августа, 15:19

США сообщили, что их санкции не распространяются на компанию LetterOne

Минфин США ранее внес в черный список предпринимателей Петра Авена, Алексея Кузьмичева, Михаила Фридмана и Германа Хана

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Односторонние санкции США в отношении предпринимателей Петра Авена, Алексея Кузьмичева, Михаила Фридмана и Германа Хана не распространяются на международную инвестиционную группу LetterOne. Такое пояснение обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

"Нет. Управление по контролю за иностранными активами не вносило в черный список LetterOne. И, согласно информации, имеющейся у Управления по контролю за иностранными активами, LetterOne не принадлежит на 50% или более блокированным фигурам или не считается иным образом блокированной собственностью или долей в собственности блокированных фигур, включая Петра Олеговича Авена, Михаила Маратовича Фридмана, Германа Борисовича Хана и Алексея Викторовича Кузьмичева", - говорится в документе.

LetterOne базируется в Люксембурге. 

Теги:
СШАРоссияАвен, Петр Олегович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация